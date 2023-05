Cosa mangiare e cosa no se si soffre di ernia

L'ernia è una condizione che sopraggiunge soprattutto con il passare degli anni e si forma quando c'è un cedimento o un buco in una porzione di tessuto muscolare vicino a un organo e parte di quell'organo si gonfia o spinge attraverso il buco. Le ernie di solito non migliorano da sole e la maggior parte delle volte è necessario un intervento chirurgico per porvi rimedio.

Tuttavia, anche se ovviamente non si tratta della soluzione definitiva, secondo molti esperti adottare una dieta specifica inciderebbe sui sintomi e sul decorso di questa condizione. Esistono cibi che hanno infatti il potere di acutizzare le ernie e farle diventare più grandi e dolorose, e altri di svolgere azioni contrarie, e quindi di smorzarle.

Le ernie però non sono tutte uguali ma differiscono per locazione e intensità, per questo è fondamentale consultarsi con il proprio medico per capire quale strategia adottare per trattare il proprio caso, dal punto di vista dell'alimentazione ma non solo.