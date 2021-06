Introduzione

Cosa deve mangiare il gatto?

Negli ultimi anni la maggior parte della popolazione ha imparato che una corretta alimentazione è alla base di una vita sana. Come per gli uomini e le donne, anche i nostri pet hanno bisogno della giusta attenzione per partire fin da piccoli con semplici accorgimenti che possono prevenire disturbi futuri.

Il gatto è un carnivoro stretto, per cui ha bisogno della carne come elemento fondante del suo pasto quotidiano. Le proteine animali, e quindi il tipo di carne utilizzato per la produzione di cibi per gatti, sono molto varie; assume però importanza la posizione che hanno nella descrizione della composizione in etichetta, perché deve essere presente nella quantità maggiore rispetto al resto e quindi menzionata al primo posto.

La varietà di aziende che producono cibi per gatti, sia secchi che umidi, è enorme. Per questo motivo è importante farsi consigliare dagli addetti al settore o dal proprio veterinario in una scelta consapevole di buona qualità.

