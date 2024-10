Cos'è la sobrietà intermittente?

Ultima modifica 28.10.2024

Cosa si intende con sobrietà intermittente? La sobrietà intermittente è una tendenza, molto in voga tra i giovanissimi, che prevede di bere solo in determinati momenti, in modo da limitarne l'assunzione complessiva. Come funziona? Un po' come il digiuno intermittente, che concentra solo in alcune ore della giornata il consumo di cibo, la sobrietà intermittente è l'astensione temporanea dall'alcol e chi la mette in atto tratta il bere come qualcosa di cui godere ogni tanto, piuttosto che come qualcosa di comune nella dieta quotidiana o settimanale. Questa filosofia può essere interpretata in modo diverso a seconda di chi la pratica: si può decidere di stare qualche giorno a settimana senza bere nemmeno una goccia di alcol, oppure scegliere di consumare alcolici solo nelle cene con amici o in altri frangenti specifici, escludendo tutto il resto. Perché i giovani bevono meno alcol? A sperimentare la sobrietà intermittente sono soprattutto i giovani, come testimonia un sondaggio di gennaio 2024 condotto dalla società di consulenza britannica NC Solutions, secondo la quale il 61% degli intervistati della Generazione Z ha dichiarato di voler bere meno rispetto all'anno precedente, anche invogliati dai molti trend social portati avanti da giovani creator che spingono a limitare il consumo di alcol. Il sondaggio di NC Solutions ha individuato i principali fattori trainanti che inducono la generazione Z a diminuire il consumo di alcol: il risparmio di denaro, il miglioramento della salute fisica, il cambiamento dello stile di vita, il miglioramento della salute mentale e la perdita di peso. Riduzione che, come testimoniano i dati raccolti dalla società britannica IWSR, fa da contraltare alla crescita del settore delle bevande analcoliche negli Stati Uniti, pari al 29% tra il 2022 e il 2023, con la maggior parte di consumatori composta da Millennials e Gen Z. Un dato da una parte positivo ma anche da tenere d'occhio, visto che molte bevande prive di alcol sono invece molto ricche di zuccheri, anch'essi nocivi per la salute. Quali sono i benefici della sobrietà alcolica? Migliora la salute del fegato e del pancreas

Migliora la salute del cuore, diminuendo il rischio di battito cardiaco irregolare, ictus e pressione alta

Diminuisce la probabilità di sviluppare alcuni tipi di cancro

Non indebolisce il sistema immunitario

Migliora la qualità del sonno

Diminuisce lo stress e il malessere mentale Bere meno migliora la salute sotto diversi aspetti ma non per tutti è semplice, soprattutto perché il consumo di alcol è spesso associato alla convivialità. Per farlo, un buon metodo può essere proprio quello di sperimentare la sobrietà intermittente.