Mentre i programmi dietetici tradizionali potrebbero concentrarsi sulle calorie e sui singoli gruppi alimentari , l' alimentazione intuitiva usa i sentimenti di fame , pienezza, soddisfazione e conoscenza del corpo per dettare le scelte alimentari in un determinato periodo.

Alimentazione Intuitiva: cos'è?

L'alimentazione intuitiva non ha uno schema preciso e codificato, ma si sintonizza sui bisogni del proprio corpo. Si ascoltano, dunque, i segnali di fame e sazietà del nostro corpo, in primis, che variano durante le diverse fasi della vita.

Una precisazione essenziale: non confondere una dieta dimagrante con l'alimentazione intuitiva perché quest'ultima non è un metodo per perdere peso. Anche se il peso potrebbe cambiare, e anche diminuire, con questo approccio, l'alimentazione intuitiva riguarda più il rapporto che si ha con il cibo, comprendendo meglio i bisogni del corpo.