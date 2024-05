Cos'è il ciclo dei carboidrati e come funziona

Anche se vengono spesso demonizzati, i carboidrati sono fondamentali nella dieta di chiunque e non dovrebbero mai essere esclusi, nemmeno in un regime ipocalorico. Al fine di apportare benefici all'organismo e contribuire al mantenimento della salute però, la loro assunzione non dovrebbe essere lasciata al caso. Per evitarlo, una delle tecniche più in voga del momento è quella chiamata carb cycling, ovvero ciclo dei carboidrati, particolarmente indicato soprattutto per gli sportivi. Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornato su tutte le novità.

Cos’è il ciclo dei carboidrati Il carb cycling o ciclo dei carboidrati è un tipo di dieta che si basa sulla rotazione del quantitativo di assunzione carboidrati, che può essere giornaliera, settimanale o mensile. Il ciclo dei carboidrati più comune è quello su base settimanale, che il più delle volte prevede due giorni con l'assunzione di un quantitativo alto di carboidrati, due con un quantitativo medio e tre con uno basso. Lo scopo della ciclizzazione è dosare l'assunzione di carboidrati, in modo che forniscano il massimo beneficio quando servono, ma escludendoli quando non sono necessari. Per impostarlo si possono tenere in considerazione diversi fattori, soprattutto se a decidere di adottarlo sono atleti o persone che svolgono spesso e costantemente attività fisica. Si possono, ad esempio, ridurre i carboidrati durante la dieta e aumentarli in fase di costruzione muscolare, oppure aumentarli nei giorni di allenamento e diminuirli in quelli di riposo. Molti atleti aumentano i carboidrati prima di un evento, ma un approccio può anche essere quello di dosarli in base all'intensità e alla durata di una sessione di allenamento, introducendone di più quando questo è particolarmente intenso. Per quanto riguarda la durata, molto dipende dagli obiettivi che ci si prefigge e per avere una risposta definitiva è necessario rivolgersi a un professionista che imposti il ciclo dei carboidrati in base al volume di allenamento giornaliero e ai risultati che si vogliono ottenere, siano essi in termini estetici sia di performance. Solo in questo modo è possibile essere certi che il carb cycling impatti sull'allenamento e scongiurare il più possibile la possibilità di insorgenza di infortuni.

Benefici I benefici che possono derivare dal tenere un regime alimentare basato sul ciclo dei carboidrati sono diversi. Per prima cosa è considerato utile per perdere massa grassa, mantenere le prestazioni fisiche inalterate durante la dieta e tenere sotto controllo i livelli di colesterolo. I giorni che prevedono l'assunzione di molti carboidrati consentono anche di migliorare la funzione degli ormoni leptina e grelina che regolano il peso e l'appetito. Dal punto di vista sportivo, si tratta di una metodologia che sembra contribuire a migliorare le prestazioni fisiche, ad aiutare il recupero dopo un allenamento e la crescita muscolare perché rifornisce i muscoli di glicogeno e nutrienti importanti. Inoltre, è utile a migliorare la sensibilità all'insulina, che a sua volta genera un successivo effetto positivo nella compensazione del glicogeno muscolare. Questa tipologia alimentare può essere positiva anche per gli atleti impegnati in gare o attività specifiche nei fine settimana, che possono programmare giorni di carboidrati alti in vista dell'evento, e bassi durante la fase di riposo attivo.