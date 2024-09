Cos’è e a come si usa la farina di banane verdi?

La farina di banane verdi è una farina che si ottiene dalle banane non ancora mature , che vengono pelate, tritate, essiccate e macinate fino a quando si ottiene una polvere, che deve infine essere setacciata per eliminare eventuali grumi e impurità e raggiungere una consistenza uniforme.

Essendo vegetale e senza glutine è ottima per chi soffre di celiachia o sensibilità al glutine .

Anche se i benefici che si hanno consumando farina di banane verdi sono molto più numerosi, non mancano alcune controindicazioni. A causa della massiccia presenza di fibre e amido resistente, infatti, può causare disturbi gastrointestinali tra i quali gonfiore, gas e diarrea .

Come si può usare?

La farina di banane è estremamente versatile e si presta a tantissimi usi. Esiste in commercio perché prodotta a livello industriale o con mulini a pietra, ma può anche essere preparata in casa se si dispone di un essiccatore per alimenti e di un frullatore.

Questo ingrediente può essere usato come alternativa alle farine tradizionali o insieme ad esse per la preparazione di lievitati dolci e salati come biscotti, muffin, pancake, pane e focacce.

Perfetta anche cruda per la preparazione di frullati o frappè, o come addensante in salse o zuppe, visto che è in grado di aggiungere cremosità senza alterare il sapore.

Infine, si può usare per impanare verdure o carni da cuocere al forno o tramite frittura, ma anche per fare la pasta in casa senza glutine. Basta mescolarla a uova e un po' di olio d'oliva.

Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornato su tutte le novità.