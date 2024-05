Qual è l'alimentazione ideale nei giorni di riposo se sei un runner?

Per rendere l'allenamento più efficace e ottimizzarne i risultati, l'alimentazione gioca un ruolo fondamentale. Chi svolge attività fisica regolare, ponendosi obiettivi più o meno importanti, deve infatti fare attenzione a cosa mangia prima di allenarsi, dopo, ma anche nei giorni dedicati al riposo, tra un allenamento e l'altro. Per quanto riguarda chi pratica la corsa esistono alcuni aspetti da tenere in considerazione a tavola per rendere il giorno di riposo utile al raggiungimento del risultato che ci si è prefissati. Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornato su tutte le novità.

Come gestire l’alimentazione? Non variare troppo la quantità di calorie

Mangiare sano e lentamente

Fare il pieno di micronutrienti

Rimanere idratati

Non variare troppo la quantità di calorie Una convinzione comune è che si debba mangiare di più nei giorni in cui ci si allena, e di meno quando si è a riposo. Limitare l'apporto calorico in assenza di attività fisica però non è consigliabile perché è nei giorni di riposo che si avvia il processo del recupero e dell'adattamento, che necessita della giusta quantità di sostanze nutritive per compiersi. Se quindi nei giorni di riposo non si deve variare troppo la routine alimentare, una buona prassi è quella di ascoltate il proprio corpo e gli stimoli di fame che manda, mangiando quando si ha fame e astenendosi se non la si ha.

Mangiare sano e lentamente Il giorno di riposo ci si può indubbiamente concedere qualche sgarro extra ma meglio non esagerare con cibi estremamente zuccherati, grassi o processati, ma cercare il più possibile di mantenere un'alimentazione sana ed equilibrata. L'ideale sarebbe avere circa la metà del piatto composto da verdure, cereali integrali e frutta, ai quali aggiungere una porzione di proteine e grassi sani come olio d'oliva o avocado. Mentre si mangia poi, è meglio masticare lentamente, in modo da favore la digestione. Sempre in ottica di ottimizzazione dell'allenamento, attenzione anche a non saltare i pasti ma a distribuire l'apporto di cibo in tutti.