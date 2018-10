Controfiletto: Proprietà Nutrizionali, Utilizzo nella Dieta e Come si Cucina

Il controfiletto appartiene al I° gruppo fondamentale degli alimenti, quale fonte di proteine ad alto valore biologico, vitamine – soprattutto del gruppo B – e minerali specifici – prevalentemente ferro biodisponibile, fosforo e zinco. Nota: si tratta anche di una sorgente naturale di colesterolo, acidi grassi saturi – nonostante siano presenti in misura eguale o addirittura inferiore rispetto agli insaturi – di purine e amminoacido fenilalanina – questi ultimi due, elementi nutrizionali controindicati per i soggetti ipersensibili.

La porzione e la frequenza di consumo di controfiletto dipendono soprattutto dall'eventuale presenza di altre carni – bianche, selvaggina, frattaglie ecc – uova e prodotti della pesca, ma anche dallo stato nutrizionale del soggetto; ad esempio, una persona sana può consumare tranquillamente 1-2 porzioni da 100-150 g di controfiletto alla settimana, oltre a uova e prodotti della pesca nelle stesse quantità. Viceversa, un obeso, un soggetto iperuricemico o ipercolesterolemico e chi è caratterizzato da patologie dell'apparato digerente, epato-renali ecc, dovranno diminuire entrambe.

Il controfiletto è univocamente considerato un taglio di buon pregio, ovvero il giusto compromesso tra il rinomatissimo filetto e i tagli posteriori – ad esempio lo scamone, il prosciutto o parti di esso ecc. Ha un costo proporzionale, quindi di medio alta entità; tuttavia, come per tutti i tagli di carne e non solo, questo dipende soprattutto: dalla sottospecie o dalla razza animale, dal sesso, dall'età, dallo stato nutrizionale e dal livello di lavorazione (frollatura).

Essendo naturalmente povero di tessuto connettivo, nonostante sia discretamente sollecitato nei movimenti dell'animale, il controfiletto è abbastanza tenero, non troppo grasso – anche se ciò può variare parecchio in base alla rifilatura, alla razza e al metodo di allevamento – e mediamente digeribile. In cucina viene utilizzato soprattutto per preparare secondi piatti; ciò non toglie che possa costituire un ingrediente di ottima qualità per macinati selezionati destinati a sughi, polpette, hamburger ecc. Si presta alle cotture intense e veloci, come alla griglia, alla piastra ed eventualmente in padella. Essendo piuttosto morbido – a patto che venga cucinato nel modo giusto – si presta ad essere mangiato "al sangue". Con il controfiletto di maiale, in tal caso più comunemente definito lombo, si può produrre un salume insaccato, non macinato, chiamato lonzino.

La qualità del controfiletto può non dipendere soltanto dalla materia prima, ma anche dalla lavorazione. Infatti, è uno dei tagli che, nel manzo, cambia maggiormente in seguito alla frollatura, ovvero quella sorta di "mummificazione" che avviene lasciando il filone intero dentro la cella frigorifera – a bassa temperatura, poco sopra gli 0 °C – necessaria a far asciugare la carne e a farle maturare gusto e aroma superiori. Questa determina tuttavia una minor resa commerciale della carne, che disidratandosi e necessitando una maggior mondatura prima della cottura – per scartare lo strato superficiale leggermente sgradevole dal punto di vista aromatico – perde peso e aumenta di costo. Questo, che può essere utile anche per certi animali del gruppo della selvaggina – cosiddetta carne nera – non vale invece per altre carni, ad esempio quella di maiale o di ovino.

Con o senz'osso, il controfiletto viene spesso utilizzato per ricette molto popolari a base di bovino come: tagliata (di entrecote), costata (con osso), bistecca alla fiorentina (provvista di filetto), T-bone e porterhouse – queste ultime due, molto simili alla fiorentina. Da altri animali, ad esempio il suino o gli ovini, il controfiletto costituisce: arista, lonza, carré, braciola ecc.

Quasi sempre utilizzato per indicare un segmento anatomico del manzo, controfiletto è anche diffusamente utilizzato come sinonimo di lombo o lombata – anche se, in realtà, viene definito controfiletto qualunque pezzo di carne che si trova sul lato opposto del processo trasverso vertebrale. Tuttavia ciò significa che, essendo un gruppo muscolare comune a tutti gli animali della Classe biologica Mammalia, può essere normalmente ricavato dalle creature appartenenti alle Famiglie: Suidae, Bovidae, Equidae e Cervidae.

Dal punto di vista anatomico, i due controfiletti – sul piano sagittale, posizionati uno per lato e divisi dal processo spinoso vertebrale – corrispondono "quasi esclusivamente" ai muscoli lombari. Macellando l'animale in due mezzene, i controfiletti rimangono a cavallo tra i due quarti (anteriore e posteriore). La loro prevalenza da una parte o dall'altra dipende soprattutto dalla tecnica di taglio.