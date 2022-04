Introduzione Gli effetti degli zuccheri sulla nostra salute sono oggetto di discussione e ricerche mediche continue. Gli esperti, tuttavia, concordano in maniera unanime col dire che l'assunzione di zuccheri deve essere limitata al minimo per evitare l'insorgenza di patologie croniche serie. In un regime sano ed equilibrato, gli zuccheri non devono mancare, in quanto indispensabili al corretto funzionamento dell'organismo, tuttavia, anche se non da eliminare del tutto, dovranno essere limitati al 10% delle calorie totali giornaliere. La quantità corrisponde in media a due cucchiaini da caffe al giorno.

Zuccheri aggiunti: limitare l'assunzione L'assunzione di zuccheri aggiunti e zuccheri liberi, secondo evidenze scientifiche, andrebbe limitata al minimo per stare in salute. L'indicazione del 10% delle calorie giornaliere, in realtà, non è un quantitativo applicabile a tutti i tipi di alimentazione. Non esiste quindi, in medicina, una soglia universalmente condivisa ed adatta a tutte le persone. Oltre ai cucchiaini di zucchero aggiunti al caffè o al te, oppure nell'impasto della torta, devono essere considerati anche gli zuccheri della frutta, del latte, di alcuni ortaggi e gli zuccheri nascosti in alcuni alimenti che innalzano vertiginosamente il quantitativo giornaliero consumato. Un regime alimentare, infatti, include diverse categorie e fonti di zuccheri, che possono essere naturali o aggiunti. In particolare, a destare maggiore preoccupazione sono gli "zuccheri aggiunti" raffinati ma anche gli "zuccheri liberi" naturalmente presenti nel miele, negli sciroppi, nei succhi di frutta e verdura. "Zuccheri Aggiunti" sull'etichetta... Capita sovente di leggere sulle etichette degli alimenti la dicitura "senza zuccheri aggiunti". Per comprendere cosa significa è utile capire cosa si intende per zuccheri aggiunti, ossia zuccheri raffinati che vengono aggiunti negli alimenti confezionati durante il processo di lavorazione, al fine di ottenere un sapore più gradevole, una consistenza diversa o una conservazione maggiore. Così facendo, è facilmente intuibile quanto la quantità di zuccheri e calorie contenuti aumentino in modo modesto, finendo per incrementare il consumo di zuccheri giornalieri in modo inconsapevole. Con gli zuccheri aggiunti, aumenta l'apporto glicemico degli alimenti, cosa che causa l'insorgenza di diverse patologie metaboliche e cardiocircolatorie.