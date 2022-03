Come surgelare bene frutta e verdura

Riporre nel congelatore un alimento che non si ha intenzione di mangiare nell'immediato è un ottimo modo per conservarlo in vista di un utilizzo futuro perché le basse temperature impediscono la crescita di batteri che intossicano il cibo rendendolo avariato. Anche se con il passare del tempo il gusto potrebbe leggermente risentirne, non esiste un vero e proprio limite per la conservazione in freezer degli alimenti, che una volta scongelati dopo essere stati sottoposti a questo trattamento sono sempre sicuri per la salute, a patto ovviamente di eseguire procedure corrette. Nonostante tutti i cibi possano essere surgelati, ogni tipologia prevede regole di congelamento ben precise. A queste non si sottraggono frutta e verdura.

Quanto dura la frutta congelata La frutta, come qualsiasi altro alimento, se congelata non scade, non si deteriora e mantiene intatte le proprietà nutritive. Tuttavia, potrebbe perdere qualità dopo qualche tempo. A confermarlo è uno studio della Michigan State University, che ha constatato che i prodotti congelati possono sviluppare bruciature da congelamento e cambiamenti strutturali se mantenuti in quella condizione per lunghi periodi di tempo. L'ustione del congelatore si verifica quando l'acqua fuoriesce dal cibo congelato. L'alimento che presenta ustioni da congelatore è sicuro da mangiare, ma il gusto potrebbe risentirne. Per prevenire il verificarsi di questo evento è consigliato usare contenitori di qualità e il più possibile ermetici, eliminare la maggior quantità di aria prima di sigillarli e mantenere il congelatore ad una temperatura molto bassa. In caso fosse indicata la scadenza non è necessario tenerla in considerazione, visto che le basse temperature fermano il processo di deterioramento.

Come congelare la frutta a casa Quando si fa la spesa può capitare di acquistare una quantità eccessiva di frutta e di avere quindi l'esigenza di surgelarla. Invece di correre il rischio di buttarla, congelarla potrebbe essere la soluzione giusta per evitare sprechi e averla a disposizione in un secondo momento. Per farlo al meglio e scongiurare l'eventualità di brutte sorprese al momento dello scongelamento è fondamentale compiere questa operazione seguendo un ordine di azioni ben preciso. Lavare bene tutta la frutta fresca sotto l'acqua fredda corrente.

Preparare la frutta: a seconda del tipo potrebbe essere necessario sbucciarla, privarla del torsolo e tagliarla nelle forme desiderate.

Usare della carta assorbente per asciugare la frutta così da eliminare l'umidità in eccesso e prevenire le bruciature da congelatore.

Disporre la frutta ben distanziata in un unico strato su una grande teglia foderata di carta da forno.

Riporre la teglia nel congelatore per almeno 4 ore.

Versare la frutta congelata in un contenitore o in un sacchetto adatto al congelamento.

Rimuovere quanta più aria possibile dal contenitore o dal sacchetto per evitare bruciature da congelatore e sigillarlo.

Riporre la frutta congelata nel freezer.

Quanto dura la verdura congelata Esistono alcune verdure, come ad esempio l'insalata, che non possono essere surgelate perché troppo delicate e inadatte allo stress delle basse temperature. Molte altre invece si prestano perfettamente alla pratica, soprattutto quelle che in un secondo momento possono essere utilizzate per realizzare zuppe e minestroni. Come nel caso della frutta, la verdura surgelata dura potenzialmente per sempre anche se con il tempo la consistenza, il gusto e la qualità potrebbero risentirne. L'ideale, secondo il National Center for Home Food Preservation, sarebbe utilizzare prodotti surgelati entro 8-12 mesi dal congelamento, anche se un tempo superiore non ne mina la sicurezza.