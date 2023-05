Come si conserva l'albume d'uovo

L' albume d'uovo è ricco di proteine e sali minerali e ipocalorico. Quando si consumano le uova nella loro interezza, l'albume viene cucinato sodo, alla coque , strapazzato o al tegamino. Se l'albume non trova utilizzo nell'immediato, quando nelle ricette è previsto l'uso del solo tuorlo, rischia di essere sprecato e gettato nella pattumiera. Conservare l'albume in frigorifero o in freezer nella giusta maniera, consentirà di salvare cibo ricco di proprietà nutritive.

Crepe, frittate proteiche, pancakes, ma anche torte, ciambelle, meringhe. L' albume, o il "bianco" d'uovo come siamo soliti chiamarlo, è la parte dell'uovo che serve a fare da barriera protettiva del tuorlo . E' di colore trasparente da crudo e diventa bianco una volta cotto. Una miniera di nutrienti , è usato molto nell' alimentazione degli sportivi che, solitamente, usano acquistarlo già confezionato in brick o bottiglia, per praticità, e per non dover impiegare i rossi evitando gli sprechi.

Tempo di conservazione. Gli albumi – sia crudi che cotti – quando conservati nella maniera corretta nel frigo, possono essere utilizzati in cucina per 2-3 giorni al massimo.

Dove. Gli albumi d'uovo devono essere conservati in contenitori puliti, e ben lavati. Non devono essere residui di nessun tipo, come ad esempio di detersivo. Meglio sciacquare il contenitore sotto l'acqua calda prima di riporre gli albumi, che sono soggetti alla proliferazione di diversi tipi di batteri . Nella scelta del tipo di contenitore, sempre meglio optare per il vetro o plastica dura con coperchio ermetico.

Gli albumi che non vengono consumati nell'immediato possono essere conservati in frigo . Basterà inserirli in un contenitore ermetico o, più semplicemente, in una scodella o bicchiere chiusi con la pellicola trasparente, per poterli usare successivamente nella preparazione di numerose ricette.

Come conservare gli albumi in freezer

Gli albumi possono essere conservati in freezer

Tempo di conservazione: 6 mesi

Riporre gli albumi in sacchetti ermetici da congelatore o nelle vaschette del ghiaccio

Apporre un'etichetta su contenitore o sacchetto con la data di scadenza

Uova cotte o crude possono essere conservate nella loro interezza, tranne uova sode, alla coque o al tegamino per via del tuorlo troppo solido

Come congelare gli albumi.

L'albume può essere anche congelato. In questo modo si allungherà il tempo di possibile utilizzo in cucina del bianco dell'uovo, rispetto ai tre giorni del frigorifero. Il procedimento è il medesimo della conservazione in frigorifero.

Dove. Gli albumi andranno riposti in appositi contenitori chiusi e sistemati nel congelatore dove si manterranno fino a 6 mesi. Gli albumi possono essere conservati anche nelle classiche bustine per congelare (con striscia sigillante ermetica), oppure nella vaschetta per fare i cubetti di ghiaccio, chiudendola con pellicola. Un'idea comoda e pratica per poter utilizzare piccole quantità di albume all'occorrenza.

Bisogna evitare che i bianchi dell'uovo rimangano a temperatura ambiente per più di 2 ore prima di essere congelati.