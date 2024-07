Come si conserva il mais avanzato?

Il mais avanzato può essere conservato in frigorifero , se si prevede di consumarlo entro pochi giorni, o in congelatore , se non si sa quando lo si utilizzerà di nuovo. Entrambe le soluzioni prevedono però accorgimenti specifici.

Come si conserva in frigorifero?

Il modo migliore per conservare una pannocchia in frigorifero e fare in modo che duri un po' di giorni in più mantenendo intatte le proprie caratteristiche è rimuovere parte del guscio ma non tutto, così che ne rimanga abbastanza per coprire i chicchi.

In alternativa la si può avvolgere nella pellicola trasparente o mettere in un sacchetto di plastica ben sigillato, in modo da trattenerne l'umidità ed evitare che venga a contatto con altri cibi in frigorifero.

Il mais in chicchi, invece, se fresco dovrebbe essere sbollentato per circa 5 o 6 minuti, fatto raffreddare velocemente sotto l'acqua, asciugato e chiuso in un barattolo di vetro sigillato con pellicola trasparente o tappo in silicone o in sacchetti per alimenti.

Gli stessi passaggi sono quelli che servono per conservare in frigo mais in chicchi acquistato in lattine o barattoli di vetro. Con questa tipologia di prodotto è anche importante assicurarsi di eliminare il liquido di conservazione, che con il passare dei giorni può assumere una poco gradevole consistenza gelatinosa.