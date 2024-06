Come si conserva il caffè in grani?

Il caffè in grani andrebbe sempre conservato in un luogo fresco e lontano da fonti di calore. La confezione dovrebbe essere di dimensioni ridotte, non trasparente e a chiusura ermetica.

Tecnicamente il caffè non scade e può quindi essere consumato a lungo senza diventare pericoloso per la salute, tuttavia una volta aperta la confezione, quello in grani sarebbe meglio consumarlo entro due o tre settimane.

Anche se macinare il caffè in casa può risultare più scomodo, acquistare quello in grani può avere dei vantaggi perché i chicchi si conservano molto di più della polvere e hanno una fragranza e un aroma più intenso e duraturo nel tempo.

Come conservarlo al meglio?

Anche se meno rispetto a quello già macinato, anche il caffè in grani risente di caldo, freddo e umidità, per questo deve essere conservato in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore come forno o termosifoni. L'ideale è quindi una credenza, purché al suo interno non siano presenti altre fonti di odori, visto che il caffè tende ad assorbirli molto facilmente.

La temperatura di conservazione ideale è tra i 15°C e i 25°C, con un'umidità di circa il 50%.

Il contenitore dovrebbe essere piccolo e non trasparente, ancor meglio se prevede la possibilità di effettuare il sottovuoto. Se si sceglie il vetro è necessario assicurarsi che sia scuro.

Quando lo si usa poi, cercare di prelevarlo dal contenitore il più in fretta possibile, in modo che non rimango a lungo a contatto con l'aria, che contribuisce a smorzarne l'aroma. Per questo motivo la confezione non va mai lasciata aperta.