Come riciclare il pane vecchio

Questa abitudine diffusa, oltre ad essere uno spreco alimentare gravissimo, è anche un errore dal punto di vista culinario, visto che esistono diversi modi per riciclare il pane e utilizzarlo anche una volta diventato vecchio, come base di ricette buonissime sia per chi le mangia sia per il Pianeta.

Per farli infatti basta tagliare a cubetti il pane secco avanzato e in un secondo momento abbrustolirlo e tostarlo in padella , dopo aver versato sul fondo un po' di burro o un filo d' olio d'oliva .

Una volta completata questa operazione, disporle una accanto all'altra su una teglia , precedentemente rivestita con carta da forno, spennellarle con olio d'oliva e insaporirle con erbe aromatiche a proprio piacimento. A questo punto basta cuocerle in forno a 180 gradi per circa otto o dieci minuti.

Le chips di pane non sono altro che finte patatine , perfette per essere consumate come snack o servite come aperitivo accompagnate da salse. Pur non essendo vere patatine possono risultare davvero golose.

Una volta amalgamati pane e ingredienti scelti è consigliabile far riposare la panzanella per circa un'ora prima di assaporarla.

Per farla non importa disporre di un tipo di pane specifico, visto che tutti si prestano a essere la base di questo piatto, per il quale è sufficiente tagliare a cubetti quello di cui si dispone e metterli a bagno in acqua . Una volta che il pane ha assorbito tutto il liquido, si deve strizzare con delicatezza e condire con verdure , olio, aceto e sal e.

Questa ricetta, conosciuta anche con il nome di insalata di pane, è tipica della regione Toscana ma proprio perché buonissima e ottima per riciclare in modo sublime il pane avanzato, è famosa ormai in ogni parte d'Italia.

Per fare un French Toast a regola d'arte tagliare il pane avanzato a fette e metterlo a bagno in 300 ml di latte , due uova , 40 grammi di zucchero e una bustina di zucchero vanigliato . Dopo aver imbevute le fette, friggerle in padella e una volta pronte gustarle ricoperte di zucchero, cannella , sciroppo di mirtilli , marmellata , gelato , crema al cioccolato o alla vaniglia .

Quella che oggi viene considerata una delle colazioni golose più ambite, in origine era invece nota per essere il pasto dei poveri, tanto che veniva chiamato anche Poveri cavalieri.

Trasformarlo in pangrattato

Il pangrattato è un ingrediente utilissimo in cucina, quindi quando si ha a disposizione del pane in più che non si sa come utilizzare, una buona idea potrebbe essere quella di trasformarlo proprio in pangrattato, da riporre in previsione di utilizzi futuri. Se conservato ermeticamente, infatti, questo preparato può durare anche diverse settimane.

Per farlo basta spezzare il pane secco in modo che possa entrare in un frullatore, poi tritarlo finemente mettendo in funzione l'elettrodomestico.