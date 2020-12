Come mangiare sano e perdere peso durante le vacanze natalizie

«Le circostanze sotto molti punti di vista avverse di questo 2020, rappresentano in realtà un'opportunità d'oro per darsi a una vita sana», spiega il personal trainer Brandon Nichols.

Come iniziare il percorso healthy

Ma in che modo si possono rendere le festività natalizie il periodo dell'anno più salutare dal punto di vista alimentare?

Prima di tutto sfatando alcuni falsi miti.

Per quanto la maggior parte delle persone creda di aumentare di peso in questa fase dell'anno, la verità è che non succede quasi mai.

Secondo molti studi, infatti, si guadagnerebbe in media poco più di mezzo chilo durante il periodo natalizio.

A far credere di essere ingrassati spesso è la sensazione di gonfiore ma, come afferma la nutrizionista Kelli McGrane, «È importante distinguere tra aumento di peso dovuto a un aumento del grasso corporeo e gonfiore temporaneo. Molti cibi delle feste sono ricchi di sodio e questo potrebbe indurre a non bere tanta acqua mentre si mangia. Un meccanismo che genera un aumento momentaneo di peso il giorno successivo».

La soluzione più immediata è di non salire sulla bilancia a ridosso di un pasto più pesante del solito e, quando ci si sente gonfi, bere molta acqua e fare esercizio fisico. Il mangiare sano inizia da qui.

Non dimenticare lo sport

Praticare sport, infatti, è il modo migliore di attivare il corpo, che durante le festività è spesso più statico del solito.

Per non cedere alla pigrizia, è fondamentale imparare il piacere di muoversi per ricavarne un benessere generale, e non solo per dimagrire. Rendere il momento dedicato al fitness parte della routine quotidiana è un ottimo modo per farlo, ad esempio con una passeggiata dopo pranzo tutti i giorni o un ballo in salotto.

Ecco le migliori attività fisiche che, abbinate ad un'alimentazione equilibrata, possono aiutare a perdere peso.

Anche fare esercizi da seduti potrebbe essere utile.