Come mangiare meno pane durante i pasti

Il pane è parte integrante dei pasti di molte persone e benché si tratti di un alimento non nocivo per la salute e che quindi non va assolutamente demonizzato, non tutti possono mangiarlo. Alle persone che soffrono di celiachia, ad esempio, ingerire il glutine, la proteina presente nel grano, nell'orzo e nella segale che costituiscono il pane, innesca una risposta immunitaria che attacca l'intestino tenue e compromette l'assorbimento dei nutrienti. Anche chi non ha questo problema però dovrebbe limitarne l'assunzione perché eccedere può generare effetti negativi per la salute. Fortunatamente esistono diversi modi per sostituire il pane durante i pasti.

Come sostituire il pane a colazione uova

patate dolci

yogurt greco

pancake banane e uova Invece di pane, cereali o prodotti come biscotti, torte, bagel, waffle o pancake, a colazione si possono mangiare le uova, che essendo ricche di proteine sono un ottimo modo per iniziare la giornata e mantenere costanti i livelli di zucchero nel sangue. Se si è già abituati a mangiare uova la mattina ma solitamente le si accompagna con il pane tostato, un'idea è sostituirlo con mezza patata dolce al forno. Lo yogurt greco con frutti di bosco, frutta secca o scaglie di cioccolato fondente è un'altra opzione estremamente valida per una colazione ricca di proteine, veloce, facile da preparare, golosa e senza pane. Una tazza di yogurt greco contiene circa 15 grammi di proteine, che aiutano a sentirsi sazi per ore. Per chi ama iniziare la giornata mangiando i pancake esiste infine un'alternativa altrettanto invitante: sostituire la farina con banana e uova.

Come sostituire il pane a pranzo verdure

tonno

tacchino

formaggi

mela con crema spalmabile alla nocciola o miele

riso Quando si ha poco tempo spesso si finisce per pranzare con un panino ma se l'obiettivo è diminuire il consumo di pane si può prendere il ripieno del proprio panino e adagiarlo su un letto di verdure, trasformando così il pasto in una insalata sfiziosa a base di uova, tonno, tacchino, formaggio, verdure grigliate o altri ingredienti. Per chi a fine pasto non disdegna un dolce, ottima la mela con un velo di crema spalmabile alla nocciola o un po' di miele. Anche il riso, da consumare bianco come contorno oppure come base per un'insalata o sotto forma di risotto, è un sostituto del pane piuttosto valido, anche se non è privo di carboidrati.