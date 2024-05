Come fare uno spuntino proteico

Le proteine sono elementi fondamentali nell'alimentazione di chiunque ma ancora di più in chi svolge determinate attività fisiche in modo costante, come la corsa. Oltre a inserire le proteine nei propri pasti, un modo per averne una dose extra prima di iniziare a correre, è quello di consumare veloci spuntini proteici. Esistono infatti diverse soluzioni per dare ai muscoli un booster di energia, più lungo rispetto a quello che può essere garantito da altri spuntini a base di carboidrati. Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornato su tutte le novità.

Frullato proteico Il frullato proteico è la soluzione più immediata e facile da preparare. Basta versare in un bicchiere o una borraccia un po' di latte vegetale e la dose indicata di proteine in polvere, mescolare e bere subito oppure portare il frullato con sé. Per una variante più golosa si può anche aggiungere frutta di stagione o yogurt greco.

Frutta secca Tutta la frutta secca è in grado di fornire una dose extra di proteine. Questa soluzione è anche molto pratica da portare con sé visto che in commercio esistono sacchettini mono porzione che stanno comodamente in borsa. Mandorle e pistacchi sono le tipologie di frutta secca che contengono la quantità più grande proteine ma il consiglio è di variare il più possibile o mixare la frutta secca, in modo da assimilare anche altri preziosi nutrimenti.

Barretta proteica Anche in questo caso si tratta di un'opzione comoda se non ci si allena a casa e non si ha tempo di tornarci prima di un allenamento, visto che in commercio ne esistono tante e di diversi gusti, mono porzionate, che possono essere riposte ovunque. Per chi ha tempo preferisce non affidarsi a prodotti già pronti, è possibile preparare una barretta proteica anche a casa, unendo diversi ingredienti.

Yogurt greco Grazie al suo alto apporto proteico e al gusto goloso, lo yogurt greco è uno degli spuntini più apprezzati dagli sportivi ma non solo. Per un'iniezione extra di proteine lo si può guarnire con frutta secca, frutta fresca o fiocchi di avena. Se lo si preferisce in versione gelato basta riporlo qualche minuto in freezer.

Pancake Solitamente proposti a colazione, i pancake proteici sono ottimi anche come spuntino. Per prepararli basta unire una banana ben matura schiacciata con la forchetta, due uova e a piacimento un po' di cannella o vaniglia. Ottenuto un composto omogeneo cuocerlo per alcuni minuti per lato in una padella antiaderente e guarnire con cioccolato fondente, frutta, noci, mandorle o miele.

Pane e burro di noci Una fetta di pane ricoperta di burro di noci è un'ottima opzione prima di un allenamento perché le noci sono una valida fonte proteica, in 100 grammi infatti ce ne sono 15 grammi.

Ricotta e frutta Questa ricetta è una sorta di dessert sano e proteico, grazie alla presenza della ricotta che al suo interno ha 12,3 grammi di proteine per 100 grammi. Per prepararla versare un po' di ricotta in una ciotola e aggiungere la frutta che si preferisce, tagliandola a pezzetti. Quelle che si sposano meglio con la ricotta sono fragole, frutti di bosco e banana ma qualunque varietà va bene. Se si vuole si possono anche aggiungere al composto alcune scaglie di cioccolato fondente o qualche noce.

Hummus Per chi preferisce il salato, l'hummus è sicuramente una soluzione indicata, visto che gli ingredienti principali sono i ceci, che hanno 19 grammi di proteine per 100 grammi. Ideale da mangiare intingendovi un po' di verdura come carote o sedano, ma anche da spalmare su qualche crackers.