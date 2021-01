Come è meglio cucinare le uova?

Detto questo, il modo in cui si preparano le uova può influire sul loro profilo nutritivo.

La cottura rende alcuni nutrienti più digeribili

Cucinare le uova le rende più sicure da mangiare e rende anche alcuni dei loro nutrienti più facili da digerire. Ad esempio, è stato dimostrato come le proteine delle uova diventino maggiormente digeribili quando sono riscaldate. In effetti, uno studio ha scoperto che il corpo umano potrebbe utilizzare il 91% delle proteine ​​nelle uova cotte, rispetto a solo il 51% nelle uova crude.

Si pensa che questo cambiamento nella digeribilità avvenga perché il calore provoca cambiamenti strutturali nelle proteine ​​dell'uovo. Nelle uova crude, i composti proteici sono separati gli uni dagli altri e legati in strutture complesse e contorte. Quando le proteine ​​sono cotte, il calore rompe i deboli legami che le tengono legate. Le proteine ​​formano quindi nuovi legami con altre proteine ​​intorno a loro. Questi nuovi legami nell'uovo cotto sono più facili da digerire per l'organismo. La proteina nelle uova crude può anche interferire con la disponibilità della biotina micronutriente. Le uova sono una buona fonte di biotina, un nutriente importante utilizzato nel metabolismo dei grassi e degli zuccheri. È anche noto come vitamina B7 o vitamina H.