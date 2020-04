Come Dimagrire

I migliori sistemi per dimagrire sono quelli che implicano l'utilizzo di un protocollo di attività fisica motoria, poiché consentono di mangiare di più. Tuttavia, è anche opportuno non "aprire troppo la forbice" tra l'energia assunta con gli alimenti e l'energia consumata; con metodi troppo drastici, infatti, si correrebbe il rischio di compromettere lo stato di salute generale, peggiorando il trofismo muscolare, uno degli effetti collaterali del catabolismo che abbiamo visto essere necessario al processo dimagrante. Detto questo, invito ancora una volta i gentili lettori a non cadere nel "phishing" di chi sostiene di "conoscere la formula per dimagrire velocemente mantenendo intatte le masse muscolari o, addirittura, di dimagrire aumentando la muscolazione generale".

Va da sé che, in condizioni di sovrabbondanza alimentare (tipica delle società consumistiche), non risulta particolarmente "facile" mantenere un livello di grassezza moderato. In parole povere, qualunque sia il tipo di alimentazione che si segue, dimagrire è sempre più difficile che ingrassare ; invito pertanto i gentili lettori a non lasciarsi ingannare dal marketing e dalle teorie pseudo-scientifiche che ultimamente (e sempre più spesso) bombardano i media, adescando sia i malati, sia i sani che mal percepiscono le proprie forme corporee. Non è dunque possibile dimagrire senza sentire appetito , anche se con una buona strategia si può evitare tranquillamente la fame vera e propria.

Facendo un piccolo passo indietro, credo sia opportuno porre l'accento su alcuni concetti basilari che interessano (ahinoi) tutte le strategie per dimagrire. Se è vero che la riduzione del tessuto adiposo è un processo fisiologico, è altrettanto vero che si tratta di un percorso faticoso e non sempre necessario, poiché spesso dettato da canoni estetici deviati. D'altro canto, è pur vero che il sovrappeso (e le relative complicazioni) rappresentano tra i principali fattori di rischio per morte precoce nelle società industrializzate; pertanto, in questi casi, il dimagrimento viene adoperato come una vera e propria TERAPIA di interesse medico.

In linea generale, il dimagrimento sfrutta un complesso meccanismo di feedback positivi e negativi che interessano tutto il metabolismo , l'asse ormonale e i vari processi cellulari dei tessuti. Più precisamente, per dimagrire è necessario porre l'organismo in condizioni di "catabolismo", cioè di "demolizione" dei tessuti di riserva a scopo energetico (l'opposto "dell' anabolismo " o "costruzione").

Dunque, in pratica, per dimagrire è sufficiente mangiare meno di quello che si consuma; certamente è più facile a dirsi che a farsi.

Anzitutto, il primo consiglio che rivolgo a chi soffre di sovrappeso, obesità o malattie del metabolismo, è quello di appoggiarsi a un professionista del settore, ovvero un dietista o un dietologo o un nutrizionista specializzato. Invece, per chi desidera migliorare solamente il proprio aspetto fisico, è sufficiente assicurarsi di svolgere una regolare attività fisica motoria, correggendo l'alimentazione per quanto riguarda la frequenza di consumo e le porzioni dei cibi spazzatura (alcolici compresi!).

Ahinoi, vista l'attuale condizione economica italiana (non troppo rosea, se paragonata al mezzo secolo appena passato), non tutti possono (o vogliono) permettersi di pagare un operatore sanitario che eserciti la libera professione; parallelamente, i servizi pubblici sono spesso scadenti e talvolta le liste di attesa risultano particolarmente lunghe. Ecco che in una situazione del genere spopolano i servizi a basso costo, come le diete "da rivista", le diete "da palestra" (quelle prodotte impropriamente dai tecnici della sala pesi), le diete "da integratori" (offerte gratuitamente in cambio dell'acquisto di materiale erboristico o simile), le diete da "applicazione telefonica" (non necessariamente scorrette ma spesso poco praticabili e sempre prive del rapporto terapeuta-paziente), le diete "scaricate da internet" o addirittura le diete "personalizzate"... ma per altre persone".

Inutile dire che nessun servizio troppo economico può garantire un iter preciso ed accurato, che dovrebbe prevedere l'anamnesi alimentare, la raccolta delle preferenze soggettive, la rilevazione antropometrica e controlli periodici con la possibilità di "correggere il tiro" strada facendo. Sarebbe comunque abbastanza disonesto trasmettere il messaggio che "per dimagrire... quindi per mangiare meno del dovuto... bisogna necessariamente spendere soldi!". E' un paradosso che non si regge in piedi, anche se la professionalità è certamente un dettaglio che fa la differenza in termini di risultati e mantenimento dello stato di salute.

Dimagrire senza l'aiuto di un professionista

Non è impossibile, si tratta di un percorso abbastanza semplice da comprendere, ma comunque difficile da applicare e mantenere; di seguito, cercherò di dare alcuni semplici consigli per riordinare le idee alle migliaia di autodidatti che intendono perdere peso in maniera autonoma e consapevole:

Una volta giunti al peso ideale (quello soggettivamente percepito), che il più delle volte NON corrisponde a quello fisiologico, è possibile adottare nuovamente la dieta normocalorica iniziale e procedere col consolidamento dei risultati ottenuti.

Nota: al termine di una dieta dimagrante avviene quasi sempre un leggerissimo effetto "rimbalzo", nel quale l'organismo reagisce depositando nuovamente una piccola quantità di riserve energetiche (talvolta proporzionale all'entità del dimagrimento ottenuto). Si tratta di una condizione pressoché normale, dovuta a piccole trasgressioni o ad una sorta di reazione all'aumento energetico della dieta.

