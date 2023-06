Come dimagrire: come fare e cosa mangiare

Dimagrire è un processo fisiologico caratterizzato dalla riduzione del tessuto adiposo di riserva, a cui si aggiunge, come conseguenza, un calo della massa corporea totale. Shutterstock

Principi essenziali del dimagrimento Il processo dimagrante si basa sul bilancio calorico negativo, tipico delle diete ipocaloriche - ovvero, mangiare meno calorie di quante se ne consumano. Per ottenere questo risultato, e per garantire un dimagrimento salutare, bisogna tenere in considerazione alcuni fattori: il taglio calorico dev'essere praticabile ma motivante : tagli eccessivi pregiudicano la massa muscolare, la salute generale e spingono il soggetto ad abbandonare il protocollo per l'insostenibilità della fame costante. Tagli troppo bassi non sono impattanti e danno la sensazione di risolvere poco o nulla. Un buon compromesso è togliere 300-500 kcal al giorno , per ottenere un dimagrimento di 0,5-1,0 % del peso iniziale a settimana - in caso di sovrappeso ;

: tagli eccessivi pregiudicano la massa muscolare, la salute generale e spingono il soggetto ad abbandonare il protocollo per l'insostenibilità della fame costante. Tagli troppo bassi non sono impattanti e danno la sensazione di risolvere poco o nulla. Un buon compromesso è , per ottenere un dimagrimento di del - in caso di ; è indispensabile mantenere di un buon TDEE (Total Daily Energy Expenditure): perdendo peso, il consumo globale dell'organismo tende a ridursi . Al termine di un percorso dimagrante, il nostro organismo può necessitare anche del 10% di calorie in meno. Si tratta di un adattamento multifattoriale. Per contrastarlo, è indispensabile mantenere la massa muscolare e mantenere un consumo basale più invariato possibile. Per fare questo, sono necessarie sia l' attività fisica di tipo misto, sia pause programmate di ripristino delle calorie normali;

(Total Daily Energy Expenditure): perdendo peso, il globale dell'organismo . Al termine di un percorso dimagrante, il nostro organismo può necessitare anche del 10% di calorie in meno. Si tratta di un adattamento multifattoriale. Per contrastarlo, è indispensabile la e mantenere un più invariato possibile. Per fare questo, sono necessarie sia l' di tipo misto, sia di ripristino delle calorie normali; mantenere l'equilibrio nutrizionale: sia per garantire tutte le funzionalità corporee (sono importanti vitamine, minerali e fattori essenziali), sia per mantenere la massa muscolare (sono importanti carboidrati e proteine).

Cosa succede all'organismo quando dimagrisce? In linea generale, il dimagrimento sfrutta un complesso meccanismo di feedback positivi e negativi che interessano tutto il metabolismo, l'asse ormonale e i vari processi cellulari dei tessuti. Più precisamente, per dimagrire è necessario porre l'organismo in condizioni di "catabolismo", cioè di "demolizione" dei tessuti di riserva a scopo energetico (l'opposto "dell'anabolismo" o "costruzione"). I bersagli principali del processo catabolico dimagrante sono l'adipe sottocutaneo, l'adipe viscerale, il glicogeno muscolare e il glicogeno epatico; tuttavia, per vari motivi, una fase catabolica eccessivamente intensa o dilungata può compromettere significativamente anche l'integrità di altre strutture, in primis quella muscolare. Nota: il dimagrimento non è un processo selettivo sulla massa grassa, perciò un blando catabolismo degli altri tessuti è quasi sempre inevitabile; ciò può essere limitato iniziando un protocollo di muscolazione ben ponderato o, meno intelligentemente, facendo uso di doping (ormoni tiroidei, steroidi, somatotropina ecc.). D'altro canto, questa deplezione può risultare sia impercettibile, sia molto intensa, a seconda della "velocità" della riduzione ponderale, dell'equilibrio nutrizionale, del volume e del tipo di attività motoria ecc.

Quando è necessario dimagrire? E' opportuno porre l'accento su alcuni concetti basilari che interessano (ahinoi) tutte le strategie per dimagrire. Se è vero che la riduzione del tessuto adiposo è un processo fisiologico, è altrettanto vero che si tratta di un percorso faticoso e non sempre necessario, poiché spesso dettato da canoni estetici deviati. D'altro canto, è pur vero che il sovrappeso (e le relative complicazioni) rappresentano tra i principali fattori di rischio per morte precoce nelle società industrializzate; pertanto, in questi casi, il dimagrimento viene adoperato come una vera e propria TERAPIA di interesse medico. Il dimagrimento a fini salutistici è indicato solo per chi oltrepassa il "confine della salute", ovvero: Chi possiede un Indice di Massa Corporea maggiore di 24,9;

Chi ha una distribuzione dell'adipe sfavorevole ed altri fattori di rischio;

Chi presenta tracce di complicazioni del metabolismo di natura familiare. Quindi, tutti gli altri soggetti, ad eccezione degli atleti agonisti per cui è fondamentale mantenere la massa grassa ai minimi livelli (ciclisti, podisti ecc.), potrebbero astenersi dal desiderio di dimagrire risparmiandosi una bella fatica.