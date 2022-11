Come consumare la quinoa a colazione

Spesso utilizzata come base di piatti consumati a pranzo o a cena, è in realtà perfetta anche per essere mangiata a colazione perché in grado di donare all'organismo le sostanze di cui a bisogno per iniziare al meglio la giornata, soprattutto se abbinata ad altri cibi ad hoc.

Come cuocere la quinoa per la colazione

La quinoa si presta come basa a colazioni salate e dolci. Se si predilige la prima versione dovrebbe essere cotta in acqua o brodo vegetale, mentre per la seconda si può optare per il latte vaccino ma anche per quello di mandorla o un'altra alternativa vegetale. Scegliere queste bevande rende la consistenza della quinoa cremosa, facendola assomigliare a un porridge.

Per cuocere la quinoa metterla insieme al liquido desiderato in una pentola, rispettando le proporzioni 1 tazza di quinoa e 1-1/2 tazze di liquido.

Portarla ad ebollizione poi abbassate la fiamma e lasciate cuocere per circa 15 minuti.

Una volta cotta alla quinoa possono essere aggiunti ingredienti nutrienti.

Chi ama il dolce può scegliere tra frutti di bosco, banane a fette, fragole, mango, uvetta, ciliegie essiccate, mirtilli rossi secchi, cocco grattugiato, mele speziate, noci, semi, mandorle, cacao o vaniglia in polvere, gocce di cioccolato, togurt, spezie come la cannella, sciroppo d'acero o miele, per un ulteriore addolcimento

Per gli amanti del salato gli ingredienti che si sposano meglio sono uova, pollo o tacchino al vapore, salmone affumicato, mozzarella, avocado, patate, zucca, pomodorini, succo di limone o lime.

Conservata in un contenitore ermetico, la quinoa cotta dura in frigorifero per almeno tre o quattro giorni, mentre nel congelatore fino a 6 mesi.

Ecco alcune ricette per una colazione a base di quinoa: