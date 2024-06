Come conservare le albicocche per farle durare di più?

Come evitare che le albicocche vadano a male presto? Per conservare le albicocche nel modo giusto, prolungandone la durata e preservandone il gusto, si possono riporre in frigo o freezer, ma anche tenere all'aria aperta, avvolte una ad una nella pellicola per alimenti.

Conservare si conservano in frigo? Dopo aver lavato e asciugato le albicocche, l'ideale è metterle in un contenitore ermetico o in un sacchetto di plastica per alimenti e riporle nel cassetto delle verdure. In questo modo dovrebbero durare fino a 3-4 giorni, anche se le tempistiche variano a seconda del loro livello di maturazione. Il lato negativo di riporre le albicocche in frigo è che proprio il freddo rende meno intenso il sapore ma per ripristinarlo è sufficiente ricordarsi di tirarle fuori circa mezz'ora prima di mangiarle, in modo che abbiano il tempo di tornare a temperatura ambiente e riacquisire il sapore originale.

Come si conservano all'aria aperta? Invece di riporle in un porta frutta a cesto tradizionale, meglio sistemare le albicocche su un vassoio o un piatto piano, in modo che non si tocchino tra loro. Così si evita che l'umidità possa farle deperire più rapidamente. Per preservarle ancora meglio, utilissimo avvolgere una ad una nella pellicola per alimenti. Prima di consumerle è importante ricordarsi di lavarle bene sotto l'acqua corrente, così da eliminare eventuali germi, tracce di terra, polvere o insetti che essendo presenti nell'aria potrebbero depositarsi sulla loro superficie. Conservare le albicocche all'aria aperta è il modo migliore per preservarne il gusto, anche se in questo modo la loro durata è inferiore, specialmente quando le temperature esterne sono particolarmente calde. Perché durino il più possibile è necessario sincerarsi che siano asciutte e, in caso contrario, asciugarle delicatamente con un panno pulito.