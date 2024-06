Come conservare l'insalata più a lungo?

Lavare e asciugare l'insalata è fondamentale per rimuovere dapprima i residui di terra, eventuali insetti e contaminazioni batteriche . L'asciugatura, altresì, è importante per prevenire la formazione di muffe , e farla durare di più.

Utilizzando semplici accortezze, l'insalata in frigo dura circa due o tre giorni, lavata e divisa in foglie. Se si lascia a cespo intero, senza tagliarla, e avvolta in un canovaccio asciutto, può durare anche una settimana. Prima di consumarla, andranno eliminate le foglie più esterne e le estremità di eventuali foglie danneggiate.

Quali varietà di insalata durano di più?

Le insalate più spesse come la lattuga gentile, insalata romana, i radicchi durano qualche giorno in più prima di deteriorarsi. Le varietà più delicate, come iceberg, misticanza, valeriana, vanno consumate in massimo due giorni. Le prime si possono conservare già condite anche per una giornata in frigorifero, mentre le seconde si consumano nell'immediato.