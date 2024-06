Come conservare il rosmarino fresco?

Come conservare il rosmarino in freezer?

Il rosmarino può essere anche congelato. Per facilitare l'utilizzo in cucina, è bene far congelare i rametti separati, e non a mazzetti, ma distanziati tra di loro. Una volta congelati si ripongono in un sacchetto per gli alimenti, o in un contenitore a chiusura ermetica. Il rosmarino in freezer può essere conservato fino a 6 mesi. In questo caso è meglio utilizzarlo per preparazioni calde o marinature.