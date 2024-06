Come aromatizzare l'acqua in modo salutare per bere di più?

Perché è fondamentale bere? Bere una quantità di acqua sufficiente al giorno è molto importante per mantenere il corpo e la mente in salute ed evitare di arrivare alla disidratazione, che potrebbe invece compromettere diverse funzioni. Non tutti però riescono a bere quanto dovrebbero e pur sforzandosi non arrivano alle dosi consigliate, che si aggirano intorno a i due litri al giorno ma che in realtà variano a seconda di diversi fattori tra i quali il peso corporeo e lo stile di vita. Per invogliarsi a bere, uno stratagemma potrebbe essere quello di aromatizzare l'acqua con ingredienti naturali, in modo da renderla più invitante.

Limone Le fette di limone e il succo di limone sono tra gli additivi per l'acqua più popolari, sia perché questi ingredienti aggiungono un sapore gradevole e agrumato all'acqua, sia perché forniscono numerosi nutrienti e composti vegetali benefici. I limoni hanno ad esempio potenti poteri antiossidanti e sono un'ottima fonte di vitamina C, fondamentale per la funzione immunitaria. Solo due cucchiai di succo di limone forniscono il 13% del fabbisogno giornaliero di vitamina C.

Succo di amarena Il succo di amarena ha un sapore dolce e leggermente aspro, perfetto per ravvivare una bevanda. Aggiungerlo all'acqua può essere una scelta particolarmente utile per gli atleti e per chi svolge attività fisica intensa perché oltre a rendere più gustosa l'acqua, questi frutti supportare il recupero muscolare, grazie all'alto contenuto di antiossidanti. Una ricerca suggerisce infatti che bere succo di amarena potrebbe facilitare il recupero e ridurre l'indolenzimento muscolare a insorgenza ritardata (DOMS), un tipo di lesione muscolare comune che causa sintomi come gonfiore, dolore e rigidità dopo l'esercizio.

Fette di zenzero o succo di zenzero Oltre ad essere buonissimo e a sposarsi bene con altri ingredienti come il succo di limone, lo zenzero contiene sostanze antiossidanti e antinfiammatorie come gli shogaoli, gingeroli e zingerone, in grado di combattere l'infiammazione inibendo alcuni percorsi proinfiammatori e diminuendo i livelli di proteine ​​infiammatorie. Oltre a questo, i composti dello zenzero riducono il dolore e agiscono sul rilassamento muscolare. Per questo alcune ricerche suggeriscono che i trattamenti con lo zenzero possono essere un modo utile per ridurre il dolore legato alle mestruazioni.

Polvere di magnesio Il magnesio è un minerale necessario per la regolazione dello zucchero nel sangue, la contrazione muscolare, il mantenimento della pressione sanguigna e molti altri processi corporei. Gli integratori di magnesio possono aiutare a migliorare la salute generale e possono essere particolarmente utili per chi soffre di ipertensione (pressione alta), iperglicemia (glicemia alta) e molti altri problemi di salute. Gli integratori di magnesio sono disponibili in molte forme, tra le quali le polvere, che aggiunte all'acqua possono aiutare a bere di più e ad apportare benefici tra i quali la riduzione della glicemia e della pressione sanguigna e il miglioramento della stitichezza.

Succo di melograno I melograni e il succo di melograno sono ricchi di composti vegetali protettivi con attività antiossidante e antinfiammatoria, come gli antociani, ellagitanninie acidi organici. Molti studi dimostrano che bere regolarmente succo di melograno può apportare benefici alla salute del cuore riducendo la pressione sanguigna, supportare la funzione cognitiva diminuendo l'infiammazione e migliorare la memoria. Uno studio del 2019 svolto su 60 persone con diabete di tipo 2 ha rilevato che i partecipanti che hanno bevuto 200 ml di succo di melograno al giorno per sei settimane hanno sperimentato riduzioni significative dei livelli di pressione sanguigna rispetto a un gruppo di controllo. Aggiungi una spruzzata di succo di melograno all'acqua aiuta quindi a rimanere idratati e a supportare la salute del cuore.

Menta Le foglie di menta possono aggiungere un sapore e un aroma rinfrescanti all'acqua. Inoltre, molti studi dimostrano che il semplice odore della menta aiuta a ridurre nausea e vomito in alcune persone, come ad esempio le donne incinte. Questa azione è ancora più intensa se oltre alla menta si aggiunge all'acqua succo di zenzero o zenzero a fette.