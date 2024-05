Come abbinare i legumi

Le proteine dei legumi non hanno un elevato valore biologico perché sono carenti di amminoacidi solforati. Abbinare i legumi ai cereali, è una scelta vincente perché si ottengono in un piatto unico gli amminoacidi necessari al nostro organismo.

Una ricerca pubblicata recentemente sul Journal of Agricultural and Food Chemistry condotta dai ricercatori dell'università statunitense di Baton Rouge, ha evidenziato come: "I componenti nutrizionali dei legumi, uniti a quelli dei cereali integrali, assicurano un effetto sinergico benefico per la salute".

Legumi e cereali, non solo stanno bene insieme dal punto di vista del gusto, ma rappresentano un'unione nutrizionale ideale. Le proteine dei legumi, unite a vitamine e minerali, sono carenti di alcuni aminoacidi essenziali rispetto alle proteine animali come la lisina e la cisteina, che si trovano invece nei cereali in quantità abbondanti.

I legumi sono poi dotati di zuccheri complessi a più lunga digestione, quindi contribuiscono ad un maggior senso di sazietà, oltre ad essere ipocalorici.