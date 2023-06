Colina: a cosa serve e quali sono le sue proprietà

Cos'è La colina è un nutriente essenziale, un composto organico solubile in acqua, che non rientra né nella categoria delle vitamine (anche se qualcuno la chiama vitamina J), né in quella dei minerali. La colina è un catione ammonio quaternario; senza entrare troppo nei dettagli, questo vuol dire che è costituito da un atomo di azoto carico positivamente a cui sono legati quattro sostituenti organici, alchilici o arilici. Cosa vuol dire nutriente essenziale? Un nutriente è chiamato essenziale quando il nostro organismo non è in grado di sintetizzarlo o ne sintetizza in quantità insufficienti a soddisfare il suo fabbisogno, motivo per cui bisogna assumerlo con dieta per colmare il gap ed evitare carenze. Come si vedrà, il corpo umano sintetizza la colina, ma non in quantità sufficienti; serve l'apporto dietetico.

Assorbimento Come è metabolizzata la Colina? L'assorbimento della colina proveniente da fosfolipidi idrosolubili è differente da quello della colina presente nei fosfolipidi liposolubili. Colina libera, fosfocolina e glicerolfosfocolina sono assorbiti nell'intestino tenue, entrano nella circolazione portale e giungono al fegato; qui, subiscono un processo di fosforilazione e, solo successivamente, ripartono per andare a costituire le membrane cellulari in giro per il corpo. Fosfatidilcolina e sfingomielina, invece, sono assorbiti così come sono e incorporati nei chilomicroni; segue, quindi, la loro secrezione nella circolazione linfatica, la quale si occupa di distribuirli verso i vari tessuti e organi del corpo.

A Cosa Serve Quali sono le funzioni biologiche della Colina? La colina prende parte a varie funzioni biologiche del corpo umano; ecco quali: È il precursore fondamentale della fosfatidilcolina e della sfingomielina , due dei più importanti fosfolipidi che costituiscono strutturalmente le membrane plasmatiche delle cellule e degli organelli.

La fosfatidilcolina, inoltre, è necessaria anche per la sintesi delle VLDL , lipoproteine che si occupano di liberare il fegato dai lipidi, e per la produzione del surfactante polmonare , il tensioattivo che garantisce l'elasticità dei polmoni.

La fosfatidilcolina, infine, si ritrova anche nella bile e agisce assieme agli acidi biliari per favorire l'assorbimento intestinale dei lipidi.

È interessante segnalare come i neuroni siano in grado di immagazzinare colina sotto forma di fosfatidilcolina a livello della membrana plasmatica, per utilizzarla poi, al bisogno, nella sintesi di acetilcolina.

La trimetilglicina, inoltre, è implicata anche nella donazione di gruppi metilici (metilazione), un tipo di reazione che gioca un ruolo fondamentale nell'espressione genica e nella regolazione epigenetica. Per approfondire: Acetilcolina

Proprietà Quali benefici sembra apportare la Colina? All'integrazione con colina sono associate varie proprietà, che la letteratura però non ha ancora confermato appieno. Colina e malattie cardiovascolari Studi suggeriscono che la colina detenga proprietà cardioprotettive, in quanto capace di ridurre la pressione arteriosa, migliorare il profilo lipidico e abbassare i livelli plasmatici di omocisteina.

È doveroso, tuttavia, segnalare anche ricerche da cui è emerso che diete ricche di colina possono favorire la comparsa di malattie cardiovascolari: dalla colina e da altre sostanze come la carnitina, infatti, può derivare una sostanza chiamata trimetilammina, che a sua volta può dar vita alla trimetilammina-N-ossido, una molecola associata a un aumentato rischio cardiovascolare.

Va detto altresì che l'associazione tra colina e rischio cardiovascolare non è così forte, ragion per cui gli esperti ritengono che servano maggiori evidenze a riguardo. Colina e malattie neurologiche Le persone affette da morbo di Alzheimer presentano bassi livelli dell'enzima che converte la colina in acetilcolina.

Ciò ha indotto gli esperti a ipotizzare che un apporto esogeno di colina potrebbe contrastare in qualche modo la malattia.

Gli studi a riguardo hanno fornito risultati contrastanti, ragion per cui servono ulteriori indagini.

Gli esperti stanno studiando anche la possibilità che l'integrazione di fosfatidilcolina migliori l'integrità del neuroni nelle persone anziane, promuovendo la funzione cognitiva. Colina e fegato grasso La steatosi epatica non alcolica è un insieme di condizioni non causate dal consumo di alcol, che si caratterizzano per l'accumulo di grasso extra nelle cellule del fegato.

Sono in corso studi che stanno testando se l'apporto esogeno di colina in pazienti selezionati sia in grado, in qualche modo, di proteggere dalla steatosi epatica non alcolica; l'idea di fondo è sfruttare la capacità della colina di "liberare" il fegato dai lipidi, funzione che è stata menzionata in precedenza.

A giustificare questi test è anche una serie di ricerche che ha mostrato come una carenza di colina determina l'accumulo di grasso nel fegato, aumentando il rischio di steatosi epatica non alcolica.

Dose e Fabbisogno Quanta Colina assumere al giorno? Considerando le linee guida del Food and Nutrition Board of the Institute of Medicine of the National Academy of Sciences Statunitense - che stimano in 550 mg/die e 425 mg/die rispettivamente la quantità di adeguata di colina da assumere giornalmente negli uomini e nelle donne - nella maggior parte dei casi l'integrazione si effettua con dosi comprese tra i 300 ed i 1.200 mg giornalieri.

Carenza Quali sono i sintomi da carenza di Colina? La carenza di colina è associata a danno muscolare, danno epatico e steatosi epatica non alcolica. Gli individui sani difficilmente sviluppano una carenza di colina, questo perché tra dieta e produzione endogena riescono sempre a coprire il fabbisogno giornaliero. Chi è a rischio di carenza di Colina? Ci sono categorie di persone più a rischio di carenza di colina; tra queste si segnalano: Donne incinte e in allattamento;

Persone con determinate alterazioni genetiche;

Pazienti che necessitano di nutrizione parenterale totale;

Atleti di endurance (maratoneti, ciclisti ecc.). Donne incinte o in allattamento In questi soggetti, il fabbisogno di colina aumenta, ragion per cui occorre aumentare l'apporto del nutriente con la dieta o, come accade più spesso, con un integratore.

Alcuni studi su donne in gravidanza hanno evidenziato che bassi livelli di colina nel plasma o nel siero sono associati a un rischio maggiore di difetti del tubo neurale; la letteratura, tuttavia, riporta anche ricerche che hanno smentito questa associazione. Persone con determinate alterazioni genetiche Il genoma umano comprende geni preposti al metabolismo della colina.

Ci sono persone che, a causa di una variazione in un singolo nucleotide di questi geni, presenta una tendenza alla riduzione dei livelli di colina e una maggiore richiesta del nutriente tramite la dieta.

Effetti Collaterali Quali sono gli effetti avversi di un eccesso di Colina? L'uso di colina, secondo le opportune indicazioni, è stato per lo più associato a reazioni gastroenteriche poco rilevanti, quali nausea, diarrea ed incontinenza. A dosaggi superiori ai 3,5 g giornalieri, la colina potrebbe aumentare l'incidenza di ipotensione, disturbi neurologici e alterazioni della funzionalità epatica e renale, oltre a determinare la comparsa di uno spiacevole odore di pesce, legato all'escrezione di cataboliti. Curiosità Tra le diverse vie metaboliche che caratterizzano la colina vi è anche la conversione in trimetilammina N(CH3)3, un'ammina terziaria intermedia della decomposizione animale e soprattutto del pesce.

A tal proposito, l'assunzione integrativa o farmacologica di colina può determinare il caratteristico odore di pesce al sudore di chi la assume.

Controindicazioni Quando è controindicata la Colina? L'uso della colina è controindicato nei pazienti ipersensibili al principio attivo.

Interazioni Farmacologiche Quali farmaci o alimenti possono modificare l'effetto della Colina? La contestuale assunzione di metotressato potrebbe diminuire il normale catabolismo della colina, mentre la colina potrebbe migliorare, almeno nei ratti, i danni epatici indotti dall'uso cronico di questo principio attivo. L'azione biologica cardio- e vaso-protettiva della colina, invece, potrebbe essere potenziata dalla contestuale assunzione di vitamina B6, vitamina B9 e vitamina B12.