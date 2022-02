Oltre all'utilizzo culinario è impiegato da centinaia di anni anche nelle medicina orientale Ayurvedica , che ne riconosce gli effetti positivi in diversi ambiti, come ad esempio il miglioramento di pelle e capelli . Il beneficio più importante però sarebbe la capacità di ridurre il colesterolo .

Questa varietà, il cui nome scientifico è Trigonella foenum-graecum, ha origini antichissime, al punto che il suo uso abituale come ingrediente in cucina è documentato anche su un antico papiro egizio risalente al 1500 a. C.

Per beneficiare di questo specifico effetto positivo del fieno greco sarebbe necessario mangiarne i semi perché ricchi di fibre , elementi a loro volta in grado di assorbire il colesterolo .

A confermare che il fieno greco sarebbe in grado di diminuire il livello di colesterolo nel sangue è stata una ricerca pubblicata sul Journal of Family Practice.

Infine, il fieno greco ridurrebbe il livello di glicemia e proprio per questo il consumo è consigliato in particolare ai pazienti con familiarità al diabete.

Come preparare e mangiare il fieno greco

I modi per assumere il fieno greco così da assimilarne i benefici sono diversi. Quello più semplice è tostare i semi in padella, dopo averli lasciati a mollo in acqua per alcune ore. Dopo aver svolto queste due operazioni i semi possono essere usati per arricchire zuppe, verdure e insalate.

In alternativa è possibile macinarli e usarli sotto forma di spezia per dare più sapore a diversi piatti.

Infine, questo alimento si può consumare anche sotto forma di infuso, che oltre a combattere il colesterolo è ideale per contrastare nausea, bruciore di stomaco e acidità.