Colesterolo: 10 cibi insospettabili che lo abbassano

Alimentazione: come abbassare il colesterolo a tavola SI pensa che per ridurre il colesterolo sia necessario osservare un regime alimentare ipolipidico. In realtà, i grassi servono, anche ad abbassare il colesterolo. Prediligere i grassi insaturi (fino al 18-23% del totale) e ridurre i grassi saturi (massimo 7% del totale) si riesce ad agire sul metabolismo e a contrastare i livelli di colesterolo in eccesso nel sangue, anche per riduzione dell'assorbimento intestinale.

10 cibi che abbassano il colesterolo Cereali: avena e orzo

Legumi: ceci, lenticchie, piselli, fagioli

Frutta secca: noci, nocciole, mandorle, arachidi, pistacchi

Olio d'oliva

Pesce Azzurro

Frutta ricca di pectina: mele, agrumi, uva, kiwi

Ortaggi: broccoli

Avocado

Te Verde

Soia