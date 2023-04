Colazioni proteica con pochi ingredienti

Anche se si pensa che per poter preparare una colazione bilanciata e ricca di proteine sia necessario disporre di molto tempo non è così. Esistono infatt i soluzioni che necessitano l'uso di pochi ingredienti e che, di conseguenza, sono facili e veloci da preparare.

Per aumentarne il consumo a colazione, gli alimenti che più si sposano ad essere consumati durante il primo pasto della giornata sono uova , pesce come il salmone affumicato , formaggi , cereali , noci e semi di chia o lino e tofu .

Come noto la colazione è il pasto più importante della giornata ma a causa della vita frenetica con la quale molti devono fare i conti, molto spesso è anche quello al quale si presta meno attenzione. La fretta il più delle volte fa dirigere verso cibi ricchi di zuccheri raffinati ma poveri di nutrimenti, soprattutto proteine .

Mettere le pesche tagliate nel frullatore e frullare fino a quando non si saranno amalgamate.

Aggiungere gli ingredienti che si sono scelti per la guarnizione e versarli sul composto.

Al mattino tirare fuori dal frigorifero. Se il composto risulta troppo denso, in questa fase si può aggiungere un po' di latte di mandorla o acqua.

Mescolare fino a quando il composto non risulta omogeneo, poi coprire il contenitore e riporlo in frigorifero.

Unire in un contenitore avena, latte di mandorle, proteine in polvere, semi di chia, estratto di vaniglia e cannella.

Pancake proteici ai mirtilli

1/4 di tazza di albumi liquidi

Un misurino di polvere proteica alla vaniglia

Mezza banana schiacciata

Latte di mandorla se necessario

1/4 di tazza di mirtilli freschi o congelati

In una piccola ciotola sbattere insieme gli albumi e le proteine in polvere con una forchetta o frusta fino a quando tutta la polvere non si sarà sciolta. Aggiungere la banana schiacciata e i mirtilli.

Se il composto sembra troppo denso, aggiungere una po' di latte di mandorle per ammorbidirlo.

Versare un filo di olio su una padella antiaderente di medie dimensioni e accendere il fuoco a un livello medio-basso.

Versare la pastella per pancake e cuocere per alcuni minuti, fino a quando ci si rende conto che il pancake è solidificato a sufficienza per essere girato.

Capovolgerlo delicatamente e continuare la cottura per altri 2 o 3 minuti.

Togliere dal fuoco e mettere il pancake su un piatto, aggiungendo poi i propri condimenti preferiti.