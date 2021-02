La colazione è il pasto che ci garantisce l'equilibrio nutrizionale della giornata. Le abitudini degli italiani a colazione negli ultimi anni stanno variando. In primis, a cambiare è il luogo dove fare colazione: da una ricerca Nielsen del 2018 risulta che cresce il numero di italiani che fanno la colazione "on the go": sulla strada da casa al lavoro oppure colazione al bar o una volta arrivati in ufficio. A cambiare non è solo il luogo di consumo della colazione, ma anche il tipo di alimenti che si consumano. Gli italiani amano la colazione dolce , anche se c'è l'1-2 % che predilige la colazione salata . Una colazione sana, bilanciata e completa ci deve fornire tutti i nutrienti di cui abbiamo bisogno dopo il lungo digiuno notturno, nella giusta percentuale e di alta qualità. Una colazione adeguata deve assicurare un apporto energetico compreso tra il 15 e il 25% dell' energia giornaliera . Deve inoltre dare un senso di sazietà tale da evitare i fuori pasto e mantenere la glicemia sotto controllo. Una colazione salata si può definire sana se rispetta tali parametri.

Se si pensa alla tipica colazione all'italiana, la prima cosa che ci viene in mente è cappuccino e cornetto per gli amanti del bar o, per chi invece opta per la colazione a casa, latte e biscotti o latte e fette biscottate con marmellata .

Per essere completa la colazione deve contenere un frutto per le fibre e le vitamine e una bevanda : acqua , the, o tisana per idratarci.

La colazione salata può essere un'ottima strategia per chi segue un regime alimentare ipocalorico al fine del mantenimento del peso, purchè sia ben equilibrata. Quando facciamo una colazione salata, in cui inseriamo uova, formaggio, prosciutto , salmone , semi oleosi potrebbe essere sbilanciata. Bisogna pertanto valutare due aspetti: quante volte in una settimana si introducono uova e carni processate e cosa mangiare nel resto della giornata per non eccedere in proteine animali , grassi saturi e sodio, potenzialmente dannosi per la salute e per il mantenimento del peso forma . Questo perché se da un lato è dannosa la carenza di un principio nutritivo, altrettanto dannoso è l'eccesso dello stesso. Se rispettiamo questi parametri, la colazione salata risulterà nel suo insieme sana, nutriente e facilmente digeribile .

Non possono mancare una macedonia di frutta per reintegrare la perdita di liquidi e sali minerali e in caso di allenamento mattutino si possono scegliere centrifugati di frutta o di verdura , con una banana .

Per gli atleti che praticano sport di resistenza e/o di potenza, come quota proteica della colazione si potrà impiegare l'uovo (crudo, alla coque , sodo, strapazzato, ecc.). Se l'uovo non è gradito o deve essere escluso per il suo potere allergizzante, si potrà impiegare il prosciutto crudo o la bresaola o fesa di tacchino .

La comunità scientifica è concorde nel considerare la colazione il pasto più importante della giornata, perché da essa dipende l'equilibrio nutrizionale nell'arco delle 24 ore. Questo è ancor più vero per la colazione di una gestante, per la quale è anche il momento per acquisire importanti oligoelementi. Una colazione adeguata sul piano nutrizionale deve tener conto dell'aumentato fabbisogno energetico dovuto a un innalzamento del metabolismo basale e all'aumentata sintesi di proteine necessarie per costruire nuovi tessuti. Deve soddisfare l'aumentato fabbisogno di vitamine e sali minerali : acido folico , ferro , iodio , calcio. Inoltre, deve fornire un adeguato equilibrio tra macronutrienti e prestare attenzione al carico glicemico , importante per prevenire l'obesità della mamma e delle conseguenze ad essa connessa ( gestosi , diabete gestazionale ) e per il benessere del futuro neonato.

Conclusioni

La prima colazione non è più quella di pochi anni fa, perché sta cambiando sull'onda delle nuove tendenze alimentari, e continua a crescere la voglia di sperimentare cibi nuovi. Gli italiani sono più attenti a quello che comprano e che portano sulla tavola. Anche nei bar compaiono prodotti integrali e light. Cresce la spesa per gli alimenti free from e per quelli fortificati in, per quelli senza lattosio o senza glutine, e aumenta, soprattutto, la preferenza per i prodotti biologici. Si può optare per una colazione dolce o salata, l'importante è che sia ben equilibrata dal punto di vista quali e quantitativo. La colazione così è in grado di fornire la giusta energia e le quantità di nutrienti indispensabili per affrontare le attività di ogni giorno e preservare la salute di domani.

