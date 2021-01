Introduzione Colazione: importanza per perdere peso Funzione della colazione Contrariamente a quanto molti pensano, la colazione è un pasto principale a tutti gli effetti. Certo, è quantitativamente inferiore agli altri due, pranzo e cena, ma ha un ruolo ben preciso e molto importante. Shutterstock Soprattutto nelle diete per perdere peso, una colazione "sbagliata" può vanificare gran parte del lavoro. Questo perché è necessaria a: Fornire l'energia indispensabile all'organismo che, dopo circa 12 ore di digiuno e nel contesto di una lunga terapia alimentare, può avere una necessità impellente di calorie Colmare il desiderio di cibo fin dal primo risveglio; è un aspetto talvolta sottovalutato ma che sta alla base della maggior parte delle diete disorganizzate o caratterizzate da uno - due pasti, molto abbondanti, soprattutto della cena. Dieta per perdere peso Le diete per perdere peso sono regimi alimentari che favoriscono lo smaltimento del grasso contenuto nel tessuto adiposo sottocutaneo e viscerale. Per fare ciò, è essenziale che la dieta per perdere peso: Fornisca meno calorie totali di quante ne vengono consumate - dieta ipocalorica dimagrante al 70% dell'energia normale

Ponga l'organismo in una condizione metabolica adeguata, attraverso l'equilibrio nutrizionale e un conseguente flusso ormonale corretto (evitando l'impennata insulinica, rispettivamente causata dall'eccesso calorico, soprattutto di alimenti raffinati ad alta concentrazione di carboidrati). Ovviamente i principi basilari della dieta per perdere peso devono essere riprodotti sui singoli pasti, senza alcuna eccezione, senza però ostacolare le scelte alimentari più adeguate alla situazione.

Esempi Esempi di colazione per perdere peso Proponiamo ora alcuni esempi di colazione per perdere peso riferiti a casi diversi e con differenti necessità: Caso 1 : Impiegato maschio di 29-30 anni, alto 1,78 cm, costituzione e tipo morfologico normali, non pratica attività fisica. Dieta normocalorica 2218 kcal. Dieta ipocalorica 1553 kcal. Colazione normale 333 kcal. Colazione per perdere peso 233 kcal.

: Impiegato maschio di 29-30 anni, alto 1,78 cm, costituzione e tipo morfologico normali, non pratica attività fisica. Dieta normocalorica 2218 kcal. Dieta ipocalorica 1553 kcal. Colazione normale 333 kcal. Colazione per perdere peso 233 kcal. Caso 2 : Impiegata femmina di 29-30 anni, alta 1,62 cm, costituzione e tipo morfologico normali, non pratica attività fisica. Dieta normocalorica 2067 kcal. Dieta ipocalorica 1447 kcal. Colazione normale 310 kcal. Colazione per perdere peso 217 kcal.

: Impiegata femmina di 29-30 anni, alta 1,62 cm, costituzione e tipo morfologico normali, non pratica attività fisica. Dieta normocalorica 2067 kcal. Dieta ipocalorica 1447 kcal. Colazione normale 310 kcal. Colazione per perdere peso 217 kcal. Caso 3 : Operaio maschio di 20 anni, alto 1,85 cm, intollerante al lattosio, costituzione e tipo morfologico normali, pratica 3-4 sedute settimanali di sala pesi. Dieta normocalorica 3231 kcal. Dieta ipocalorica 2262 kcal. Colazione normale 485 kcal. Colazione per perdere peso 339 kcal.

: Operaio maschio di 20 anni, alto 1,85 cm, intollerante al lattosio, costituzione e tipo morfologico normali, pratica 3-4 sedute settimanali di sala pesi. Dieta normocalorica 3231 kcal. Dieta ipocalorica 2262 kcal. Colazione normale 485 kcal. Colazione per perdere peso 339 kcal. Caso 4: Casalinga pensionata (femmina) di 65 anni, assume terapia sostitutiva ormonale, vitamina D e calcio, alta 1,55 cm, costituzione e tipo morfologico normali, pratica camminata veloce 3 volte alla settimana. Dieta normocalorica 1822 kcal. Dieta ipocalorica 1275 kcal. Colazione per perdere peso 191 kcal. Nota: si è volutamente limitata la scelta dei cibi a 2-3 gruppi di alimenti. In questo modo risulta più semplice comprendere le differenze tra i due tipi di colazione e in che modo poter modificare la propria trasformandola in dimagrante. Nello stesso pasto potremmo inserire frutta fresca, frutta secca, tè ecc (con evidenti modifiche del profilo nutrizionale).