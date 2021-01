Colazione dolce o salata? Quale scegliere e perché

Colazione Dolce o Salata qual è la migliore Prima regola: non saltare la colazione, per evitare di favorire il consumo di snack, merendine, bibite gassate e zuccherine, con l'intento di spezzare la fame tra un pasto e l'altro. Saltando la colazione, si commette un errore fondamentale che va a incidere sul senso di sazietà, e la conseguente fame a pranzo o a cena, quando di conseguenza si è più inclini a eccedere in quantità e qualità del cibo. I pasti mattutini devono essere bilanciati e nutrienti, ma spesso, per fretta o cattive abitudini, le colazioni finiscono per essere ricche di zuccheri semplici e grassi. È il classico esempio delle colazioni tipo a base esclusivamente di fette biscottate e marmellata, cornetto e cappuccino o tè con i biscotti. Una colazione prevalentemente a base di zuccheri genera un repentino innalzamento della glicemia, una problematica risposta insulinica, quindi un rapido passaggio di glucosio dal sangue ai tessuti che si traduce in ipoglicemia transitoria, stimolo che, unito al rapido svuotamento gastrico, viene raccolto dal centro ipotalamico e contribuisce alla generazione della fame. Meglio iniziare la giornata con una colazione dolce oppure salata? L'importante è che ci siano le proteine. Ciò che emerge da numerosi studi scientifici è che una colazione con una buona componente proteica, non necessariamente salata, sazia maggiormente e più a lungo, migliora l'andamento glicemico e la secrezione insulinica. Quest'ultima, se presente in eccesso, ostacola la perdita di peso in eccesso.

Benefici della colazione salata È molto energetica

Evita di far avvertire i classici morsi della fame a metà mattina

È ricca di proteine e di fibre

Ha maggior potere saziante

Apporta una minore quantità di zuccheri

È ideale per i diabetici o per chi soffre di disturbi gastrointestinali Errori da evitare nella colazione salata La colazione salata ha meno zuccheri, ma è fondamentale non eccedere con i grassi contenuti, ad esempio, nelle uova, nei formaggi o nei salumi. Per essere equilibrato, il pasto del mattino dovrebbero essere a base di questi cibi, non più di due volte la settimana. Quando si sceglie la colazione salata è necessario non esagerare neppure con le proteine nei pasti successivi per non sovraccaricare troppo fegato e reni. Esempio di colazione salata Una colazione salata, equilibrata e nutriente, può essere composta da: Due fette di pane integrale o di segale o multi cereale

Affettato (bresaola, prosciutto crudo, tacchino) o formaggio magro (ricotta, formaggio spalmabile a basso contenuto di grasso)

Caffè o tè verde o nero

Una spremuta o un frutto