Definizione Colazione dietetica: cosa vuol dire? Per colazione dietetica si intende una colazione studiata e formulata in base ai principi della dieto-terapia. A seconda dei casi, quindi, una colazione dietetica può essere destinata al trattamento di patologie metaboliche oppure alla riduzione di un eventuale sovrappeso grave (anch'esso considerato patologico, dato che si accompagna spessissimo a varie alterazioni metaboliche). Shutterstock Va poi sottolineato che, nell'ambito del fitness, della cultura estetica e del benessere in generale, la dicitura "colazione dietetica" può acquisire un significato più vago e distorto; in tali ambiti, il termine "dietetico" assume un'accezione generica e viene spesso inteso come sinonimo di: poche calorie, facilità digestiva e utilità nel "ritrovare la linea" (in gran voga dopo i periodi festivi o prima dell'estate). Non bisogna poi commettere l'errore di fraintendere il "pasto dietetico" con un singolo "alimento dietetico" (come spiegato nell'articolo: "Snack Dietetici"); tale precisazione è fondamentale ad enfatizzare l'importanza nutrizionale della colazione, ovvero la primissima fonte energetica della giornata. Una colazione ben strutturata non è MAI composta da un solo alimento (dietetico oppure no) e prevede "quantomeno" la scelta di 2 o 3 cibi di natura differente; piuttosto, quindi, sarebbe maggiormente indicato (o addirittura consigliabile!) che la colazione dietetica sia composta da vari "alimenti dietetici" (tra i quali, per esempio, molti prodotti citati nell'articolo di cui sopra). Vediamo ora più nel dettaglio come formulare una buona colazione dietetica. Nota. Legge n°327 del 29 marzo 1951, direttiva CEE 89/398 e Decreto Legislativo n°111 del 27 gennaio 1992 Alimento dietetico:prodotto cui sono conferite proprietà dietetiche e destinato ad un'alimentazione per persone che si trovano in particolari condizioni fisiologiche o patologiche

Per Dimagrire Colazione dietetica per la "linea" Giungiamo ora alla colazione dietetica per il calo ponderale finalizzato al miglioramento della definizione muscolare e della linea in genere. Gli alimenti possono essere di tipo dietetico ma, rispetto al caso precedente, la necessità di equilibrio nutrizionale risulta meno urgente. La colazione dietetica per la linea, intesa come leggero dimagrimento e definizione muscolare per i culturisti, deve possedere i seguenti requisiti: Blanda riduzione: delle calorie, delle porzioni, del carico glicemico, dell'indice glicemico, dei grassi (se antecedentemente eccessivi) e degli zuccheri semplici aggiunti (se antecedentemente eccessivi). Aumento: dell'acqua alimentare e delle fibre. Alcuni esempi di colazione dietetica per la linea sono: yogurt addensato magro con fiocchi di cereali misti, spremuta di arancia e pompelmo con toast integrale al prosciutto crudo, macedonia di frutta e biscotti secchi, fiocchi di latte light con gallette integrali, latte parzialmente scremato con cacao amaro e cereali aggregati con frutta secca ecc. Anche in tal caso, volendo ottemperare ai fabbisogni speciali degli intolleranti, è possibile sostituire gli alimenti contenenti la molecola vietata con altri prodotti dello stesso tipo ma perfettamente digeribili/assorbibili.