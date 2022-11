Introduzione

La prima colazione è uno dei pasti più importanti della giornata. Ciò che mangiamo all'avvio di ogni giornata costituisce il carburante per portare a termine gli impegni, sostenendo correttamente l'organismo, ma anche il benessere psicofisico in generale. Per questo motivo, gli esperti in nutrizione raccomandano in primis di non saltare mai il primo pasto del giorno ma anche di scegliere cibi adatti e bilanciati.

Il caffèlatte (non il caffè macchiato, che ha una quantità inferiore di latte) è largamente consumato a colazione sia dagli adulti che dai più piccoli. Nonostante sia particolarmente apprezzato, i nutrizionisti sconsigliano di miscelare il caffè e il latte: l'unione delle due bevande, infatti, non sarebbe particolarmente digeribile e gli antiossidanti naturali del caffè verrebbero "annientati" dalla caseina.

Ovviamente, se consumato saltuariamente e non tutte le mattine, una tazza di caffèlatte non crea particolari problemi alla salute, tranne nel caso in cui siano presenti intolleranze specifiche ai due alimenti.