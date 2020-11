Introduzione Il ferro è un elemento molto importante per la salute, per questo è fondamentale mantenerne la giusta quantità nell'organismo.

A cosa serve il ferro Questo minerale è presente nell'emoglobina dei globuli rossi, dove partecipa al trasporto dell'ossigeno e dell'anidride carbonica. Inoltre, è fondamentale nella produzione di energia e nel corretto funzionamento del metabolismo. Cosa comporta una sua carenza Il fabbisogno giornaliero di ferro in un uomo adulto è di circa 10-12 milligrammi, in un bambino di 7-9 mg e in una donna di circa 18 mg. Tuttavia, se la donna è in menopausa, il fabbisogno di ferro si avvicina a quello di un uomo, mentre se è incinta aumenta notevolmente, fino ad arrivare a 30 mg. Durante le mestruazioni, infine, siccome alla perdita di sangue corrisponde anche una perdita di ferro, quest'ultimo andrebbe integrato ancora di più che durante il resto del mese. La sua carenza nell'organismo è molto dannosa e, se significativa e prolungata nel tempo, può portare all'anemia. Nell'infanzia e nell'adolescenza, la mancanza di ferro porta ad una carenza di ossigeno ai tessuti e a un conseguente rallentamento della crescita. Nell'adulto o nell'atleta, invece, spesso ad una riduzione delle prestazioni. Alcuni tra i sintomi più chiari che evidenziano livelli di ferro troppo bassi sono: pallore, perdita di capelli, mal di testa, debolezza, stanchezza cronica, esaurimento e unghie fragili, malumore, riduzione di concentrazione e capacità produttiva.





L’importanza dell’alimentazione Siccome nel 50% dei casi la carenza di ferro dipende da uno scarso apporto nutrizionale, la prima cosa da fare è assicurarsi di avere una dieta bilanciata e assumere cibi che ne contengano a sufficienza. Esistono due tipi di ferro alimentare: quello eme, presente nei cibi di origine animale e assorbito facilmente dall'organismo; e quello non eme, contenuto principalmente nei vegetali e assimilato in misura minore rispetto al primo.