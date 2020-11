Tipi di Cipolle: Caratteristiche delle Varietà Italiane

Benefici delle diverse varietà di Cipolle

Oltre a dare quel pizzico di sapore in più alle pietanze, le cipolle sono un'ottima fonte di sostanze nutrienti, che determinano un numero molto alto di benefici. Indipendentemente dal tipo che si sceglie di consumare, sono tutte antiossidanti e contengono un flavonoide noto come quercetina che combatte i radicali liberi, migliora la salute cardiovascolare, protegge da alcuni tipi di tumore e tiene a bada i trigliceridi, la pressione sanguigna e il colesterolo.

Introdurre regolarmente cipolle nel proprio regime alimentare è importante anche perché questi cibi riducono i livelli di zuccheri nel sangue, hanno capacità antibatterica e antimicrobica e stimolano il sistema immunitario.

Questi alimenti sono anche una buona fonte di probiotici, elementi che alimentano i batteri sani nell'intestino, ristabilendo l'equilibrio intestinale e migliorandone l'intero ecosistema.

Grazie alla grande quantità d'acqua che racchiudono, inoltre, hanno proprietà diuretiche. Infine, rinforzano le ossa, prevenendo l'osteoporosi.

Esiste una cipolla più benefica delle altre?

Anche se tutti i tipi di cipolle rappresentano un valido strumento di benessere per l'organismo, un tipo in special modo sembra avere un potere extra contro i radicali liberi.

Si tratta delle cipolle rosse, che devono il loro colore alla presenza di antociani, coloranti idrosolubili appartenenti alla famiglia dei flavonoidi che sembrerebbero avere proprietà antidiabetiche, antitumorali, antinfiammatore, antimicrobiche e anti obesità, e che aiuterebbero a prevenire le malattie cardiovascolari.

Come scegliere la varietà di cipolle da acquistare?

Nonostante le cipolle rosse sembrino, sulla carta, avere una marcia in più rispetto alle altre, questo non significa che siano in assoluto le migliori.

Le variabili da calcolare quando al supermercato si è messi di fronte a una scelta di acquisto, infatti, sono tante. Quali, in base all'esperienza personale, si digeriscono meglio? Quali piacciono di più? Quali si adattano meglio alla ricetta che si ha in mente?

Digestione delle Cipolle

Per assorbire la maggior parte di sostanze nutritive e quindi beneficiare delle loro proprietà, l'ideale sarebbe mangiarle crude, anche se molte persone fanno fatica a digerirle.

Nonostante la sensazione di pesantezza sullo stomaco che le cipolle spesso lasciano compaia meno spesso dopo una cottura leggera, non si tratta tuttavia, di una regola valida per tutti ma di una reazione fisica molto soggettiva che può dipendere anche dal tipo scelto. Ogni organismo, insomma, reagisce in modo diverso a ognuna di loro.