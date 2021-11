Cioccolato rosa: perché è diverso dagli altri?

Introduzione

Rosa, con un profumo leggermente fruttato: è il cioccolato Ruby, che oggi viene attestato come varietà già presenti sul mercato al pari del cioccolato fondente, di quello al latte e di quello bianco. La varietà Ruby, ossia il cioccolato rosa, è stato "studiato" e "formulato" (il che non deve far pensare a qualcosa di chimico, anzi) dai cioccolatai svizzeri ormai da dieci anni. I semi pregiati con i quali si ottiene questo particolare cioccolato -anche se la produzione è decisamente secretata- si trovano in paesi come Ecuador, Brasile, Costa d'Avorio. Si ritiene provenga da una varietà di cacao chiamata Ruby Cocoa bean, una tipica fava rossa dalla quale si ottiene un cioccolato meno dolce di quello bianco, con una leggera nota aspra che ricorda i frutti rossi, che tuttavia non vengono aggiunti nella preparazione del cioccolato rosa, e quindi non conferiscono allo stesso sapore o colore. Sono gli stessi semi ad assumere un colore più intenso dopo essere stati trattati e dopo essere stati privati dei grassi, cambiando tonalità, e virando verso un rosa acceso. Il sapore del cioccolato ruby non è troppo dolce e ha un leggero aroma fruttato, con retrogusto lievemente amaro simile ad un fondente al 60%.

Bisogna sottolineare che questo tipo di cioccolato, nonostante la sua particolare colorazione, non contiene né aromi artificiali né coloranti, il suo colore dipende da quello del chicco da cui viene estratto e viene mantenuto attraverso il particolare processo di produzione.