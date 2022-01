Mangiare cioccolato fondente ad alta concentrazione di cacao non soddisfa solo la voglia di uno spuntino goloso ma fa anche bene alla salute. Questo cibo infatti è ricco di sostanze nutritive che assicurano diversi benefici. Questi i principali.

È una potente fonte di antiossidanti Il cioccolato fondente è ricco di composti organici che funzionano come antiossidanti. I principali sono polifenoli, flavanoli, catechine e la loro concentrazione è superiore a quella di altri alimenti considerati anch'essi antiossidanti, come mirtilli e bacche di acai.

Può migliorare il flusso sanguigno e abbassare la pressione I flavanoli presenti nel cioccolato fondente possono stimolare l'endotelio, il rivestimento delle arterie, a produrre ossido nitrico, che ha tra le sue funzioni quella di inviare segnali alle arterie per rilassarsi. Questo riduce la resistenza al flusso sanguigno e quindi migliora la pressione.

Aumenta il colesterolo buono e riduce quello cattivo Il consumo di cioccolato fondente può migliorare diversi importanti fattori di rischio per le malattie cardiache. In uno studio controllato è stato scoperto che la polvere di cacao riduce significativamente il colesterolo LDL ossidato (cattivo) negli uomini, aumenta il colesterolo buono e abbassa quello cattivo totale nei soggetti con colesterolo alto. L'abbassamento del colesterolo cattivo ossidato avviene perché il cioccolato fondente contiene un'abbondanza di potenti antiossidanti che entrano nel flusso sanguigno e proteggono le lipoproteine dal danno ossidativo. I flavanoli presenti in questo alimento possono anche ridurre la resistenza all'insulina, che è un altro fattore di rischio comune per malattie cardiache e il diabete. Tuttavia, per le persone con questa patologia è fondamentale tenere in considerazione il fatto che il cioccolato fondente contenga anche zucchero, che può generare l'effetto opposto.

Può ridurre il rischio di malattie cardiache I composti nel cioccolato fondente sembrano essere altamente protettivi contro l'ossidazione delle LDL e questo nel tempo dovrebbe far sì che molto meno colesterolo si depositi nelle arterie, con un conseguente minor rischio di malattie cardiache. A dirlo sarebbero anche diversi studi osservazionali a lungo termine, che mostrano un miglioramento abbastanza drastico in tal senso. In uno effettuato su 470 uomini anziani, è stato scoperto che il cacao riduce il rischio di morte per malattie cardiache del 50% in 15 anni, mentre altri due hanno rivelato che mangiare cioccolato almeno due o più volte alla settimana riduce del 32% il rischio di avere placca calcificata nelle arterie, e più di cinque volte a settimana riduce del 57% il rischio di malattie cardiache. Naturalmente si tratta di studi osservazionali, quindi non è chiaro esattamente se sia solo il cioccolato a ridurre il rischio. Tuttavia, poiché il processo biologico di abbassamento della pressione sanguigna è noto, è plausibile che mangiare regolarmente cioccolato fondente possa essere positivo da questo punto di vista.

Può proteggere la pelle dal sole I composti bioattivi nel cioccolato fondente possono anche essere ottimi per migliorare la salute della pelle. In particolare sono i flavanoli a proteggere dai danni del sole, migliorare il flusso sanguigno alla pelle e aumentarne la densità e l'idratazione. La dose eritematosa minima è la quantità minima di raggi UVB necessaria per provocare arrossamento della pelle 24 ore dopo l'esposizione. In uno studio su 30 persone si è osservato come questa risulti più che raddoppiata dopo aver consumato cioccolato fondente ad alto contenuto di flavanoli per 12 settimane.