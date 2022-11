La ragione per cui il cioccolato diventa bianco è da attribuirsi ai grassi contenuti all'interno del cioccolato e alla temperatura a cui viene sconservato. In specifico modo, quando il cioccolato viene sottoposto a sbalzo termico, e quindi esposto a temperature troppo alte o basse, si innesca il fenomeno della separazione dei grassi -ossia del burro di cacao - che, attraverso la struttura porosa del cioccolato, salgono in superficie, affiorano, e si presentano come patina bianca a ricoprire tavolette e praline, che non sappiamo se mangiare o meno. Meno il cioccolato è poroso, meno si formerà tale patina.

E' ancora commestibile?

La presenza della patina bianca che potreste trovare sulla superficie del cioccolato, dunque, non deve destare alcuna preoccupazione. Come abbiamo detto in precedenza si tratta di grassi presenti nel cioccolato che, con l'umidità o con temperature troppo alte o troppo basse, si separano e "salgono" in superficie. Ne consegue che anche se la tavoletta avesse la patina bianca in questione, non sia non è in alcun modo scaduta. Probabilmente il cioccolato avrà perso profumo e sapore, ma non ci saranno conseguenza come intossicazione, vomito o diarrea. Qualora il cioccolato, visto e annusato, presentasse muffe o cattivo odore, meglio non consumarlo e gettarlo.

È bene chiarire che il cioccolato è considerato un alimento non deperibile, il che significa che non scade e non va a male. Tuttavia, il cioccolato molto vecchio, sebbene probabilmente ancora sicuro da mangiare, ma perderà del tutto il proprio sapore originale.

Discorso diverso va fatto se nella tavoletta di cioccolato sono presenti frutta, frutta secca come noci, nocciole e mandorle, oppure creme a base di latte, caramello ecc. Sulla confezione è sempre riportata una data di scadenza, ossia entro quel termine le qualità del cioccolato rimangono inalterate. Se la tavoletta farcita e scaduta da più di due mesi, si potrebbero manifestare dolori addominali, vomito, nausea o diarrea perché la farcitura della cioccolata potrebbe aver sviluppato delle muffe.