Le ciliegie fresche – frutti dell'albero Prunus avium – come tutti i frutti polposi e aciduli, appartengono al VI o VII gruppo fondamentale degli alimenti – frutta e verdura ricca di vitamina A o di vitamina C. Contengono anche fruttosio – che delinea un apporto energetico medio – molta acqua e minerali specifici, tra cui soprattutto il potassio. Tuttavia, una volta trasformate in "conserva" – lavaggio, taglio, denocciolatura, cottura e invasettamento in un liquido di governo dolce – la concentrazione vitaminica tende a diminuire sensibilmente. Inoltre, rispetto a quelle fresche, le ciliegie sciroppate sono molto più ricche di zuccheri solubili / semplici e di calorie. Ciò vi attribuisce un carico ed un indice glicemico-insulinico elevati; risultano quindi poco adatte alla nutrizione clinica, soprattutto del sovrappeso, del diabete mellito tipo 2 e dell'ipertrigliceridemia. Un eccesso di zuccheri può favorire la formazione di carie dentaria. Nota: per migliorarne la conservazione, in ambito industriale la frutta sciroppata viene arricchita con additivi antiossidanti – soprattutto a base di vitamina C o acido ascorbico, come i molti tipi di ascorbato.

La ricetta delle ciliegie sciroppate è abbastanza semplice. I passaggi necessari all'aumento della conservabilità sono la cottura e l'invasettamento con sterilizzazione; dando per scontato un trattamento termico adeguato, il passaggio più importante – ma anche il più delicato – per ottenere ciliegie sciroppate dalla consistenza perfetta – anche nel lungo termine – è certamente la formulazione dello sciroppo.

In cucina, le ciliegie sciroppate si utilizzano prevalentemente come dessert, talvolta accompagnate da panna montata e/o liquori e/o scaglie di cioccolato e/o biscotti – anche sbriciolati. È consigliabile mangiarle lontano dai pasti principali, in modo da non raggiungere un carico glicemico troppo elevato; possono costituire uno spuntino o rappresentare un ingrediente per la prima colazione. Diverse ricette contengono ciliegie sciroppate anche se, generalmente, si accomunano per un apporto calorico e di zuccheri semplici eccessivi rispetto al fabbisogno di una dieta ordinaria; un esempio classico è il gelato gusto "spagnola", ma le ciliegie sciroppate si usano anche per molti tipi di torte – soprattutto fredde – come le cheesecake – o per vari dolci al cucchiaio – come i semifreddi.

Perché sciroppare le ciliegie?

L'invenzione della sciroppatura è riconducibile alla necessità di prolungare la conservazione dei frutti freschi, eccessivamente disponibili in un ristretto periodo di tempo – quello della maturazione. Dalle ciliegie si possono ottenere anche ottime confetture, gelatine, pezzi di frutta canditi o disidratati / essiccati. Pur trattandosi di vari metodi per la conservazione della frutta fresca, non tutti si applicano con lo stesso criterio.

Ad esempio, mentre per ottenere la frutta sciroppata o sotto spirito è necessaria la quasi totale "integrità" delle materie prime, per produrre la confettura o la marmellata i frutti si possono anche mondare e tagliare poiché verranno ridotti in poltiglia durante la cottura. Non a caso le ciliegie raccolte troppo mature, magari ammaccate, segnate dalla grandine, dalla muffa o verminate – quindi inadatte alla produzione delle sciroppate – sono destinate alla marmellata o alla gelatina. Le ciliegie sciroppate, sotto spirito, candite e disidrate invece, richiedono materie prime più integre ed un dispendio di energia e risorse molto più elevato.

Va comunque specificato che il consumo della frutta conservata era più diffuso in passato che ai giorni nostri. Allora, i prodotti "sani" venivano prevalentemente mangiati freschi; in alternativa, chi se lo poteva permettere – non tutti potevano acquistare grosse quantità di zucchero – produceva conserve sciroppate, sotto spirito, canditi o gelatine. I frutti ammaccati invece, parzialmente ammuffiti, verminati o ad ogni modo da pulire e mondare, erano trasformati in confettura – che si può ottenere anche senza l'aggiunta di zucchero, lasciando bollire più a lungo il composto.