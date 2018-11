Dal sapore tipicamente amarognolo, è apprezzatissima come erba di campo o erba cotta, soprattutto nella tradizione culinaria del centro Italia – dove viene spesso miscelata ad altre erbe commestibili – tarassaco, crescione, spinaci, bieta o bietola ecc – prende anche il nome di "erbette" o "erba cotta".

Della Famiglia Asteraceae e Genere Cichorium, quello delle cicorie è in realtà un gruppo di vegetali estremamente ampio, che racchiude numerosissime varietà botaniche. Basti pensare che, oltre alle classiche cicorie da taglio e puntarelle romane, appartengono alla stessa categoria anche cultivar molto apparentemente diverse come l'endivia, la belga witloof e tutti i tipi di radicchio. Non deve quindi sorprendere che di cicoria selvatica ne esistano in realtà tipi differenti, tra cui i più diffusi sono il cosiddetto radicchio selvatico – dalla foglia prevalentemente allungata e tondeggiante, con radice sottile – e i grugni o rugni – dalla foglia invece frastagliata e dotati di un apparato radicale più carnoso.

La cicoria selvatica è definita tale poiché cresce allo stato brado; anche definita cicoria da campo, è infatti reperibile in tutte le zone verdi erbose – cioè nei prati – dell'Europa mediterranea ma non solo. Si raccoglie soprattutto in primavera ed autunno, quando le foglie sono più tenere, prediligendo i germogli più giovani – di piccole o medie dimensioni e senza peluria. Se collocata all'ombra di grossi alberi o cespugli, su terreni soffici e drenanti, è generalmente più tenera e meno amara.

Dal punto di vista nutrizionale, la cicoria selvatica appartiene al VI e VII gruppo fondamentale degli alimenti – frutta e verdura ricchi di vitamina A e di vitamina C. Ha un apporto energetico bassissimo, pressochè trascurabile, mentre si avvale di ottime concentrazioni di fibre – molte delle quali solubili, come l'inulina – acqua e certi minerali; non mancano anche concentrazioni rilevanti di agenti antinutrizionali.

La cicoria selvatica si presta alla maggior parte dei regimi alimentari. Non ha grosse controindicazioni e può essere utilizzata tranquillamente come contorno – sia cruda, quando molto giovane, ma prevalentemente cotta per lessatura e / o saltata in padella – o ingrediente per ricette elaborate – farcitura delle paste ripiene, delle piadine, degli arrosti, sugo per i primi piatti ecc.