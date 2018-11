Del I° gruppo fondamentale, la cicala di mare è un alimento poco energetico ed apporta soprattutto proteine ad alto valore biologico, vitamine – molte idrosolubili del gruppo B e la liposolubile A – e sali minerali – ad esempio ferro e fosforo. Trattandosi di un prodotto della pesca è anche ricco dei due acidi grassi polinsaturi semi essenziali biologicamente attivi omega 3 acido eicosapentaenoico (EPA) e docosaesaenoico (DHA), vitamina D e iodio – quest'ultimo, prerogativa delle creature marine. Abbonda il colesterolo.

La cicala di mare si presta alla maggior parte dei regimi alimentari; è pertinente alla dieta contro il sovrappeso mentre, per quanto riguarda la nutrizione clinica, può avere delle restrizioni specifiche – ad esempio nella dieta contro l'ipercolesterolemia, la fenilchetonuria, l'iperuricemia ecc.

La cicala di mare si cucina prevalentemente lessata, in acqua bollente o meglio a vapore; alcuni la gradiscono cruda in carpaccio. Si condisce con poco olio extravergine di oliva o burro fuso. È logicamente ottima anche nei sughi per i primi piatti o privata del carapace e saltata in padella, oppure alla griglia o al forno. Come tutti i crostacei, anch'essa vuole un occhio di riguardo sulla conservazione; le sue carni sono talmente suscettibili alla degradazione – anche non enzimatica, innocua per la salute ma sgradevole a causa della liberazione di certi composti azotati (ad esempio ammoniaca) – che molti acquirenti pretendono di trovarla ancora viva.

La cicala di mare ha un comportamento molto schivo e si muove con lentezza. Vive soprattutto nascosta all'interno di crepe ed anfratti, sotto grossi massi, e tende ad uscire prevalentemente nelle ore notturne od eccezionalmente nel periodo della riproduzione. Colonizza il Mar Mediterraneo e l'Oceano Atlantico Settentrionale. Viene insidiata prevalentemente nel periodo della riproduzione, quando si riunisce in branchi per l'accoppiamento. La sua presenza è in continua diminuzione, vista la particolare sensibilità al prelievo intensivo ed all'inquinamento. A livello professionale viene catturata soprattutto con le nasse, mentre finisce solo occasionalmente nelle reti. Ne è vietato il prelievo per mezzo della pesca in apnea. L'attività di bracconaggio è svolta prevalentemente in immersione ma per mezzo di autorespiratore, di notte, con l'ausilio di torce subacquee.