Cibo congelato: si può mangiare anche scaduto?

Introduzione

Quando si conserva un prodotto alimentare nel congelatore di casa, capita di non consumarlo per tempo e di farlo scadere all'interno del freezer stesso. Se è stato messo nel freezer entro la data di scadenza ci si deve chiedere se sia commestibile o sia meglio, invece, buttarlo per non rischiare conseguenze a livello gastrointestinale. Le condizioni basilari per poter verificare se un alimento congelato scaduto sia commestibile è prima di tutto se sia stato conservato in maniera corretta nella sua confezione, e che non si siano verificati sbalzi di temperatura, all'interno del freezer o al momento dell'acquisto e nel trasporto.

Cibo congelato a casa: consumare entro 3 mesi

Cibo congelato industriale: data di scadenza sulla confezione, possibile consumare anche due mesi dopo la scandenza

Cibo surgelato: data di scadenza molto lunga, anche di un anno.