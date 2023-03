Quando la famiglia si mette a tavola, anche i nostri amici a quattro zampe vogliono partecipare e così ci si ritrova a combattere con la tentazione di offrire al nostro cane quello che si sta mangiando. Seppur il suo sguardo dolce può farci intenerire, bisogna saper resistere per mantenerlo in salute e, ancor di più, per evitare che si avvicini a cibi che possono essere tossici per il suo organismo. Alimenti comuni nelle nostre case, infatti, possono essere molto appetibili per il cane, ma causare danni reversibili o addirittura irreversibili.

I cibi dolci per essere definiti tali devono contenere zucchero o dolcificante. Questi componenti risultano molto appetibili sia per noi che per i nostri cani al punto che la richiesta di un biscotto durante la colazione viene da molti proprietari accontentata.

Cosa fare in caso di ingestione di cibi tossici

Anche se si fa attenzione ai cibi a cui il nostro cane può accedere, può capitare che riesca comunque ad ingerire questi alimenti che abbiamo elencato. In questo caso è importante agire in tempo: per prima cosa è bene confrontarsi con il proprio medico veterinario di fiducia, andando ad indicare la quantità approssimativa della sostanza assunta dall'animale e da quanto tempo. Generalmente, nel caso in cui ci si accorga in breve dell'accaduto e se la quantità risulta preoccupante per le possibili conseguenze di sintomatologia o di possibile danno all'organismo, una delle azioni suggerite potrà essere quello di portarlo in visita per poter somministrare un farmaco che provochi il vomito e il successivo monitoraggio dei sintomi. In questo modo l'eliminazione del contenuto gastrico eviterà l'assorbimento delle tossine, evitando così le conseguenze sulla salute del cane.