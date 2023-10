Quali sono i cibi senza colesterolo?

Cibi Senza Colesterolo

I cibi senza colesterolo appartengono a diversi gruppi di alimenti: cereali, legumi, ortaggi, frutta, funghi, oli vegetali da condimento, bevande alcoliche e analcoliche (ad eccezione del latte). I cibi che ne sono privi e che, al contempo, apportano fitosteroli, fibra, lecitina, polifenoli ed acidi grassi polinsaturi contribuiscono significativamente alla riduzione del colesterolo totale ed all'ottimizzazione del rapporto HDL/LDL.



Tuttavia, nonostante la stragrande maggioranza di questi cibi non contenga colesterolo, alcuni alimenti di origine vegetale possono incidere comunque negativamente sul bilancio di questo lipide. Molti oli vegetali utilizzati come grassi per friggere contengono livelli di acidi grassi saturi molto elevati, come ad esempio l'olio di palma bifrazionato, vanificando la scelta di cibi senza colesterolo piuttosto che quelli animali. Come se non bastasse, alcuni oli vegetali prevalentemente insaturi subiscono un processo chimico di idrogenazione al fine di incrementarne la consistenza e la resistenza al punto di fumo. Attraverso questa lavorazione, gli oli insaturi vegetali assumono le stesse caratteristiche metaboliche dei grassi saturi di origine animale. Essi incidono negativamente sulla captazione recettoriale epatica delle LDL favorendone l'accumulo in circolo.



Purtroppo, nella terapia ipocolesterolemica non è sufficiente prediligere i cibi senza colesterolo, ma è anche fondamentale fare attenzione a non introdurre acidi grassi saturi o insaturi idrogenati contenuti soprattutto nei fritti e nei prodotti dolciari o da forno di tipo industriale.