Mangiare Sano Risparmiando: Cibi Sani ed Economici

Seguire un regime alimentare sano ed equilibrato e fare bene la spesa sono due fattori fondamentali nel successo della dieta e del bilancio famigliare. Non è necessario spendere grosse cifre per avere a disposizione alimenti salutari . Spesso i cibi più sani ed economici consentono di riempire il carrello e cibarsi correttamente. Basta qualche piccola accortezza e non cedere alle tentazioni del marketing . Spesso, ad esempio, si spende una fortuna scegliendo prodotti pubblicizzati come "dietetici" e per questo motivo venduti a un prezzo sproporzionato e alto. I cibi migliori, più sani e low cost, sono quelli più semplici come frutta e verdura di stagione , cereali, legumi , carni bianche e pesce azzurro , alimenti economici e ricchi di nutrienti.

Le uova sono economiche (una media di 1,80 -2,50 euro per sei uova da galline allevate a terra) e semplici da cucinare. Sono ideali da consumare una o due volte la settimana, e sono ricche di proteine e omega 3 e 6, utili per la salute perché aiutano a prevenire le malattie cardiovascolari . Inoltre contengono vitamina A e D e zinco , un minerale necessario per contrastare l' anemia .

Pesce azzurro - fresco e in scatola

Tonno, salmone, sgombri, sarde: tutti i pesci appartenenti a questa categoria sono tra i più ricchi in assoluto per contenuto di omega 3, EPA e DHA, acidi grassi insaturi molto importanti per la salute. Inoltre, il pesce azzurro assicura un elevato contenuto di sali minerali, quali fosforo, ferro, calcio e iodio. Se sgombri e sarde si trovano a prezzi accessibili anche al banco della pescheria, tonno e salmone sono spesso più economici se acquistati in scatola. In questo caso è utile scegliere quelli conservati in olio d'oliva o, ancor meglio, quelli al naturale, e a ridotto contenuto di sale.

Il tonno è un alimento economico, poco grasso e ricco di proteine e per questo motivo molto indicato in una dieta bilanciata. Può essere utilizzato come secondo piatto oppure come ingrediente principale di tante ricette diverse, dai sughi ai condimenti freddi per la pasta, alle polpette o al ripieno di verdure. Il tonno contiene anche selenio ed è una buona fonte di vitamina B12 e vitamina D.