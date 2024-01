Cibi ricchi di omega 3: quali sono?

Detto questo, si potrebbe dedurre che la carenza di omega 3 incida negativamente sull' omeostasi corporea , predisponendo a vari disagi o patologie. Ecco perché, oltre a suggerire un maggior consumo di cibi che li contengono, alcuni professionisti ne consigliano l' integrazione alimentare . Sarebbe tuttavia inutile (o sbagliato) ricorrere a questa strategia senza modificare il proprio stile alimentare; ergo, per evitarne la carenza, è anzitutto necessario aumentare il consumo di cibi ricchi di omega 3. In seguito capiremo meglio come fare, ma specifichiamo fin da subito che si tratta di una correzione alimentare tutt'altro che semplice o banale; per aumentare l'assunzione di omega 3, infatti, non è sufficiente incrementare il consumo alimentare di questi ultimi, ma risulta altresì necessario valutare i seguenti fattori:

Gli omega 3 sono lipidi . Strutturalmente si presentano come delle catene carboniose ricche di atomi idrogeno, che terminano con un gruppo metile. Al vertice opposto, invece, quando sono in forma libera, presentano un gruppo ossidrile e un atomo di ossigeno; d'altro canto sono più spesso legati (fino a tre per volta) a una molecola di glicerolo , per formare i gliceridi (lipidi complessi). Come gli omega 6, gli omega 3 vengoo definiti acidi grassi polinsaturi , ovvero caratterizzati dalla presenza di doppi legami situati tra gli atomi di carbonio. Questa caratteristica li rende liquidi, anche a temperature inferiori a 0° C, ma più delicati e sensibili alla cottura, alla luce e alla perossidazione ( irrancidimento ). E' opinione comune che gli omega 3 siano tutti nutrienti essenziali (che l'organismo non produce autonomamente). In realtà l'unico omega 3 veramente essenziale è l' acido alfa linolenico (ALA), dal quale il corpo umano ricava i metaboliti attivi acido eicosapentaenoico (EPA) e docosaesaenoico (DHA). Vista la precarietà di quest'ultimo processo, alcuni definiscono EPA e DHA condizionatamente, potenzialmente o semi-essenziali.

Considerando che la trasformazione di ALA in EPA e DHA è un processo che si serve dello stesso enzima impiegato per la commutazione degli omega 6 (più abbondanti nella dieta), è ragionevole ipotizzare che tale processo NON sia sufficiente a coprire il fabbisogno nutrizionale di EPA e DHA. Peraltro, diversamente dai cibi vegetali, i prodotti della pesca e le alghe non contengono quantità superiori di omega 6, il che facilita il mantenimento del giusto rapporto tra omega 3 e omega 6 nella dieta.

Precauzioni

Evitare l'Eccesso di Omega 3

L'eccesso di omega 3, seppur molto raro, può scatenare effetti indesiderati, come l'eccesso di grassi perossidati in circolo. Quindi, per una corretta integrazione con omega 3, è sempre buona norma aumentare l'assunzione di vitamina E. Questo antiossidante, solitamente presente come conservante nei prodotti da banco, è invece abbondantissimo nei vegetali e negli oli (le stesse fonti di ALA).

Conservare gli Omega 3

Cibi ricchi di omega 3 e integratori necessitano di essere conservati in maniera adeguata. Abbiamo già detto che questi lipidi temono l'ossigeno e i radicali liberi, il calore (cottura) e la luce.

Per quanto riguarda i prodotti della pesca freschi, l'unico sistema per conservarli accuratamente è il congelamento; in frigorifero hanno un limite temporale di consumo brevissimo. In merito ai prodotti lavorati o estratti, come la bottarga e l'olio di pesce, si consiglia di mantenerli al buio, al fresco e in confezioni ermetiche; si possono collocare anch'essi in freezer o in frigorifero. Lo stesso dicasi per gli oli vegetali e per le granaglie ricche di grassi; molti preferiscono conservare i semi dentro barattoli di vetro a temperatura ambiente, in bella vista, ma ciò non ne facilita la conservazione.

Gli omega 3 sono anche sensibili alla cottura; gli oli che ne sono ricchi NON si prestano alla cottura e, quelli alimentari (non gli integratori come l'olio di alghe, di pesce e di fegato), andrebbero utilizzati come condimento a crudo.

I cibi ricchi di omega 3 come il pesce e i semi dovrebbero essere consumati previo cotture rapide, non troppo intense; è quindi assolutamente sconsigliata la frittura.