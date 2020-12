La maggior parte delle persone non aggiunge abbastanza fibre nella dieta quotidiana. Uno scarso apporto di fibre caratterizza le abitudini alimentari occidentali. La quantità giornaliera raccomandata varia tra i 25 ei 38 grammi per gli adulti sotto i 50 anni e tra i 21 ei 30 grammi al giorno per gli adulti dai 50 anni in su. Ma se l'obiettivo è perdere peso, la soglia minima da introdurre nell'organismo affinchè le fibre contriuiscano con efficacia al dimagrimento, è di 30 grammi o più al giorno. In uno studio di febbraio 2015 publiccato sugli Annals of Internal Medicine, alcuni partecipanti sono stati incaricati di seguire una dieta in cui l'unico obiettivo è stato quello di mangiare almeno 30 grammi di fibre al giorno, altri di seguire una dieta per prevenire le malattie cardiache (per esempio, mangiare più frutta, verdura, cibi ricchi di fibre, pesce e proteine ​​magre e ridurre il sale, lo zucchero, i grassi e l'alcol). Entrambi i gruppi hanno perso peso, ma come hanno sottolineato i ricercatori, la dieta ricca di fibre era molto più semplice da seguire, e adatta a tutti.