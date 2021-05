I cibi ricchi di acqua per stare idratati

Il sedano è un alimento molto salutare e idratante composto per il 95% da acqua. Come altre verdure ricche di acqua, il sedano può essere un alimento benefico per la perdita di peso in virtù del suo alto contenuto di acqua e del basso numero di calorie. È particolarmente ricco di vitamina K e potassio, che possono proteggere dalle malattie cardiache, da alcuni tipi di cancro e dalle malattie legate delle ossa come l'osteoporosi. Anche le zucchine sono ricche di acqua (contenuto d'acqua: 94%). Hanno un contenuto calorico piuttosto basso e hanno un discreto quantitativo di vitamina C. La lattuga è composta per il 96% da acqua. Fornisce anche il 5% del fabbisogno giornaliero di folato, importante per le donne incinte, poiché può aiutare a prevenire i difetti congeniti del tubo neurale. Inoltre, la lattuga è ricca di vitamine K e A. Infine i cetrioli, composti per il 95% di acqua. Sono tra i più poveri di calorie e i più indicati per il controllo del peso.